Was wird flambiert? (EyeEm / Eduard Zayonchkovski)

Flambieren? Braten? Garen? Die festlichste aller Speisen muss äußerst sorgfältig zubereitet werden, denn bei dem seltenen Wildvogel besteht Entflammungsgefahr! Der Philosoph und Kulturtheoretiker Allen S. Weiss hat das beste Rezept für Phönixbraten.

Ursendung

Wie kocht man einen Phönix?

Von Allen S. Weiss

Aus dem Französischen von Annika Erichsen

Mit: Leopold von Verschuer

Glühlampen und Perkussion: Michael Vorfeld

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019

Länge: 22‘28

Allen S. Weiss, geboren 1953, lebt und arbeitet als Autor in Paris und New York. Professor für Performance Studies an der New York University. Buchveröffentlichungen u.a. über Radiokunst, Experimentalkino, Gartenarchitektur, japanisches Porzellan und Kochkunst. "Comment cuisiner un phénix" erschien 2004. Zuletzt für Deutschlandradio Kultur: "Radio Gidayū" (mit Daisuke Ishida, DKultur/AdK 2014).