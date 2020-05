Klangkunst: Lyrik und zarte Sounds Treibsand. Im Laufe des Tages: Verloren gegangene Stimmen. Klangkunst, 44 min Von Hans Castrup

"Bereits am Anfang. Nur ein schöner Satz. / Schatten treten / einander / still vergnügt in die Rippen."

Sounds von lyrischem Sprechgesang, präpariertem Klavier, Musique Concrète, experimentellem Xylophon. Flirren mal wortgewaltig, mal zart, mal bis zu Unkenntlichkeit geschichtet, mal ins kleinste Sample zerlegt. Da gerät der Boden ins Wanken. Ein Sog. Ein Gedankenfluss. Ein Loch. Verschwunden.

Treibsand. Im Laufe des Tages: Verloren gegangene Stimmen.

Von Hans Castrup

Stimme: Carla Worgull

Ton: Martin Englert

Produktion: Autorenproduktion 2020

Länge: 41'54

Lachen

Von Christian Kesten

Länge: 10‘12