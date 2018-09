Klangkunst von Liping Ting, Alvin Curran, Lương Huệ Trinh und Dimitri della Faille

Das Festival "mikromusik" des Berliner Künstlerprogramms zeigt musikalische Praktiken im Mikrobereich und spielt mit der Mehrdeutigkeit des Begriffs "mikro". Kompositorische Erkundungen von Mikroräumen, Mikroresonanzen und Mikrotonalität erzeugen ein nuancenreiches Klangbild und thematisieren das Dazwischen. Das Mikrofon als zentrales Instrument in Elektronik und Sound Art wiederum bildet (Klang-) Realität ab und wirkt als Vergrößerungsglas und Ausgangspunkt für Transformation.

Ursendung

mikromusik

Von Liping Ting, Alvin Curran, Lương Huệ Trinh und Dimitri della Faille



Umwelt (Ausschnitt)

Von Liping Ting

Mit: Liping Ting (Stimme), Frédéric Blondy (Klavier), Eric Wong (E-Gitarre)

und Hui-Chun Lin (Violoncello)

Länge 15'10



The Alvin Curran Fakebook (Ausschnitt)

Von Alvin Curran

Länge: 21'52



Duo

Von Lương Huệ Trinh und Dimitri della Faille

Länge: 13'49



Produktion: Deutschlandfunk Kultur/DAAD 2018

Länge: 54'30

Performancekünstlerin Liping Ting (Krzysztof Zieliński / DAAD) Liping Ting, geboren in Taiwan, lebt in Taiwan und Paris, verbinden Kunst, Theater, Tanz, Literatur, Musik und Philosophie. Sie selbst verwendet häufig den Ausdruck "poésie d‘action".

Der US-amerikanische Komponist Alvin Curran (Krzysztof Zieliński / DAAD) , geboren 1938 in Providence (Rhode Island), begann mit fünf Jahren mit dem Klavierspiel, brachte sich selbst Posaune bei und spielte in Jazzbands. Er studierte Komposition bei Ron Nelson an der Brown University und bei Elliott Carter an der Yale Graduate School. Nach einem DAAD-Stipendium in Berlin zog er 1964 nach Rom. Dort gründete er gemeinsam mit Frederic Rzewski und Richard Teitelbaum die radikale Musikgruppe Musica Elettronica Viva – eine der weltweit ersten Live-Elektronik-Improvisations-gruppen. Die frühe Zusammenarbeit mit der Scuola Romana führte zu einem lebenslangen Interesse an klanglichen Experimenten. Currans frühe Werke bringen aufgezeichnete Umgebungsklänge mit elektronischen und primitiven akustischen Instrumenten zusammen; Ende der 1970er Jahre begann er mit dem Entwurf von Werken für große Menschengruppen in öffentlichen Räumen, in denen Architektur und Landschaft zu aktiven musikalischen Protagon

Mit dem Tanz, auch mit traditionellen chinesischen Tanztraditionen, ist sie schon früh über ihre Mutter in Berührung gekommen. In Taipeh studierte sie zunächst Philosophie. 1988 ging sie nach Frankreich, wo sie zuerst in Besançon und später an der Pariser Sorbonne Etudes theatrales (Angewandte Theaterwissenschaften) studierte. In ihrer Abschlussarbeit schlug sie einen Bogen von Samuel Becketts Theaterschaffen, über die interdisziplinären Kunstformen der 1950er-Jahre, zum Schaffen von John Cage. Beide Denker, wie auch der chinesische Dichter und Philosoph Zhuangzi, haben eine große Bedeutung für Liping Tings künstlerische Arbeit. Ihre Arbeiten verbinden oft installative und performative Elemente mit Medien (Klang und Video). Sie war aktiv in der TOPOPHONIE-Bewegung, die sich mit experimenteller Musik und Klang-Environments im urbanen Raum und in der Natur befasste. Ihre Performances beziehen sich auf multikulturelle Kommunikation, Anthropologie und soziale Entwicklungen. Sie präsentierte ihre Arbeiten auf vielzähligen internationalen Festivals in Europa, Nordamerika und China, z.B. 1999 bei Polysonneries (Lyon), 2000 bei Polyphonix (Paris), 2017 in der Fergus McCaffrey Gallery (New York) und 2017 in Quebec/Canada. 2018 ist sie Stipendiatin des Berliner Künstlerprogramms des DAAD.isten werden; daneben entstanden Stücke für den ‚virtuellen’ Raum von Radioübertragungen. 1986 war er nochmals Gast des Berliner Künstlerprogramms, 1987 wurden in diesem Kontext die ersten Maritime Rites auf dem Tegeler See aufgeführt.Seine weitreichend aufgeführten Kompositionen bewegen sich zwischen sechsstündigen Klavierstücken (Inner Cities, 1993–2013), Kammermusik (Schtyx, Rose of Beans, Circus Maximus), dem Konzert für Schiffshupen (Maritime Rites), einem simultan in sechs europäischen Ländern aufgeführten Radiowerk (Crystal Psalms, 1988), Performances für drei bis fünf Amateurbands auf einer Wiese (Oh Brass On the Grass Alas, Donaueschingen, 2006) bis hin zu einer virtuellen Jukebox mit dem gesamten akustischen Content des Internets. In den 1970er-Jahren lehrte er an der Accademia Nazionale d’Arte Drammatica in Rom und war von 1991 bis 2006 Professor für Komposition am Mills College in Oakland (Kalifornien). Curran versteht seine Arbeit als "populäre unpopuläre Musik". Er erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen.