Klangkunst: Eine Opernsängerin macht Politik The Voice Party Opera Bot Farm [my Muse is my Fury] Klangkunst, 53 min Von Lore Lixenberg

Die Sängerin Lore Lixenberg wirbt für ihre „Stimme Partei“. (Lore Lixenberg)

Aus dem Trauma des Brexit entstand die Voice-Partei. 2019 trat sie bei der Parlamentswahl in Großbritannien an, konnte aber nur eine kleine Wählerschaft überzeugen. Doch sie gibt nicht auf. Sobald sie an die Macht kommt, wird sie das gesamte politische System umstrukturieren, wird es am Sound, seinen schönen, aufrichtigen und harmonischen Gesetzmäßigkeiten ausrichten.

Das selbsternannte Bildungsministerium der Voice-Partei hat einen Twitterbot programmiert. Dieser erinnert an einen Chor des antiken Dramas: Er antwortet, streitet, beleidigt und berät populistische Regierungen. Im Moment ist eine ganze Botfarm auf Boris Johnson geeicht. Wann immer dieser twittert, ertönt eine Vielzahl von Stimmen – fies, ineffizient, anzüglich, beratend.

Ursendung

TheVoicePartyOperaBotFarm[myMuseIsMyFury]

Von Lore Lixenberg

Produktion: Deutschlandfunk Kultur/ORF/CTM 2020

Länge: ca. 54'30

Lore Lixenberg ist als experimentelle Stimmkünstlerin, Mezzosopranistin und Opernmacherin bekannt für ihre erweiterten Vokaltechniken. Gemeinsam mit dem Komponisten Frederic Acquaviva unterhält sie den avantgardistischen Kunstraum "La Plaque Tournante" in Berlin.