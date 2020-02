Klangkunst: Aus 5 Sekunden wird 1 Jahr ~NOWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWW~ Klangkunst, 55 min Von Thomas Wagensommerer

Diese Radiokomposition dauert ein Jahr. Rund um die Uhr ist der Klangstrom online hörbar. Seine Keimzelle ist ein Sample von fünf Sekunden: Das Wort "now" aus dem Popsong "It‘s All Coming Back To Me Now" von Celine Dion. Dieses Stückchen Gegenwart zieht der Komponist Thomas Wagensommerer künstlich in die Länge. Dabei hören wir nicht nur die Mikrostrukturen des Klangs, sondern auch das Arbeiten des Rechners, der ihn abspielt.

Dies ist die erste Ausgabe der neuen Reihe KONTINUUM von Deutschlandfunk Kultur, ORF und CTM-Festival. Jährlich entsteht dafür eine neue generative Komposition. Im Radioprogramm erscheint sie immer dann, wenn nach einer Hörspiel- oder Featuresendung noch Sendezeit bleibt.

Ursendung

Von Thomas Wagensommerer

Produktion: ORF / Deutschlandfunk Kultur / DISK-CTM 2020

Länge: 55‘00

. (Foto: Louise Linsenbolz)Thomas Wagensommerer lebt und arbeitet in Wien. Er studierte Digitale Medien Technologie an der Fachhochschule in St. Poelten, Philosophie an der Universität Wien (ohne Abschluss) und Transdisziplinäre Kunst (TransArts) an der Universität für angewandte Kunst Wien.

Wagensommerer arbeitet als Medienkünstler, Musiker und Theoretiker sowohl installativ als auch performativ. Er ist Junior Researcher der Forschungsgruppe Media Creation des Instituts für Creative\Media/Technologies, Lektor für Experimentelle Medien an der FH St. Pölten und Lektor für Theorie und Praxis der Medienkunst an der TU Wien.

