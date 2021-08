Klangkunst am Flughafen Tegel sonambiente berlin txl Klangkunst, 51 min Von Blixa Bargeld, Emeka Ogboh und Susan Philipsz Die Lautsprecheranlage des stillgelegten Flughafens Berlin Tegel wird zum Instrument. Kurz vor dem Rückbau zeigt sie drei Positionen gegenwärtiger Klangkunst: Blixa Bargeld, Emeka Ogboh und Susan Philipsz komponieren für einen Ort des Übergangs.

Lautsprecher im stillgelegten Flughafen Tegel. (Stephan Rohwer)

Fast 50 Jahre lang prägte sie den Soundtrack Berlins: Die Lautsprecheranlage des Flughafens TXL verkündete für Millionen von Menschen ihre Verbindung vom Ku’damm in die große weite Welt. Nun ist sie ein letztes Mal zu hören im Rahmen des Festivals "sonambiente berlin txl".

Drei Auftragswerke schallen über die 1.000 Lautsprecher der Anlage: Blixa Bargeld – Dichter und Sänger der Einstürzenden Neubauten – evoziert in Text und Musik die spezifische Atmosphäre des Flughafens. Der Nigerianer Emeka Ogboh komponiert eine Collage aus Ambient Music und verfremdeten Standardansagen. Die Schottin Susan Philipsz singt und summt, untermalt von Flugzeugmotoren und fliegerischem Intercom, eine Hommage an Brian Enos berühmte "Music for Airports".

Nach dem letzten Flug am 8. November 2020 ist der Flughafen TXL Geschichte. (picture alliance / Marc Vorwerk)

Deutschlandfunk Kultur präsentiert zum Auftakt des Festivals alle drei Arbeiten als Radiofassungen.

Hexagon

Komposition für den Flughafen Berlin-Tegel, den es nicht mehr gibt

Von Blixa Bargeld

Terminal A: Fluggäste, die es nicht gibt, Lautsprecherdurchsagen für Orte die nicht zu bereisen sind, check-in für unbekannte Passagiere. Hexagonal räumlich und klanglich bietet die Komposition von Blixa Bargeld zum letzten Mal Abflug und Ankunft für den legendären Flughafen, öffnet die Gates für utopische Reisen, die niemals stattgefunden haben und den Traum eines "Nirgendheim".

Final Boarding Call

Von Emeka Ogboh

Letzter Aufruf für eine Reise durch Raum, Zeit und Erinnerung: Emeka Ogboh nutzt field recordings vom Flughafen Tegel als Inspiration und Hintergrund für eine Klangkomposition mit unterschiedlichen Abflugszenarien. "Final Boarding Call" verabschiedet sich dabei vom typischen Sound der Flughafenmusik: Keine Beruhigung für die Nerven, keine Stressvermeidung, kein Umfeld für Gedankengänge. Stattdessen weckt Ogboh Erinnerungen an einen sehr vertrauten Ort.

AMBIENT AIR

Von Susan Philipsz

Ein kleines Sportflugzeug startet am Flughafen Strausberg bei Berlin und kreist über Tegel. Neben dem Piloten sitzt die Klangkünstlerin Susan Philipsz und summt Auszüge aus der "Music for Airports" von Brian Eno. Immer wieder hält sie inne, betrachtet die Wolken, die Sonne und den Boden unter ihr. Ihre Stimme mischt sich mit dem Brummen der Motoren und mit dem Knistern des Funkverkehrs. Der Klang schafft eine Atmosphäre der Melancholie und Intimität.

Ursendung

sonambiente berlin txl

Von Blixa Bargeld, Emeka Ogboh und Susan Philipsz

Produktion: sonambiente / Deutschlandfunk Kultur 2021

Länge: ca. 54'30

"sonambiente - festival für hören und sehen" findet nach 1996 und 2006 zum dritten Mal statt vom 21.08. bis 05.09.2021. Eröffnung: Freitag, 20.08.20201, 18 Uhr