Klangkomposition über das Radio Rundfunk Aeterna

a radio opera

Von Jan-Peter E.R. Sonntag

Jan-Peter E.R. Sonntag und Oliver H.J. Sonntag (v.lks.) (Jan-Peter E.R. Sonntag)

ELF, Sferics, Äther und Strahl, Funke, Röhre, Transistorschaltung, Studio und Apparat, staatliche Institution, SETI und Bluetooth – all dies war und ist gerade noch Radio. Was waren Visionen von Radiokunst, als das erste elektronische Massenmedium noch jung war? In einem Radiostudio mit Apparaten, Technikern und einem Ensemble aus Expert*innen für erweiterte Instrumentaltechniken sowie menschlichen und digitalen Sprecher*innen surft Sonntag im Format einer Radio-Oper durch den Äther. Unsere Modelle vom Hören und dem elektromagnetischen Spektrum werden noch nach dem Anthropozän schwingen.

Video-still (Jan-Peter E.R. Sonntag)

"Rundfunk Aeterna" war Teil der gemeinsamen Radiokunst-Ausstellung "Every Time A Ear di Soun" von documenta 14 und Deutschlandradio Kultur. Sie zeigt 30 neue Hörstücke von internationalen Künstler*innen. Der Titel der Ausstellung ist einem Song des jamaikanischen Dub-Poeten Mutabaruka entlehnt. Er bedeutet "Immer wenn ich den Klang höre". Kuratiert wurde die Ausstellung von Bonaventure Soh Bejeng Ndikung und Marcus Gammel.

Libretto, Komposition und Postproduktion: Jan-Peter E.R. Sonntag

Dialogregie: Ulrike Klein

Musiker:

Sam Ashley, Stimme

Axel Dörner, Trompete

Lars Gühlcke, sonD-Kontrabass

Robin Hayward, Tuba

Theo Nabicht, Kontrabassklarinette

Oliver H.J. Sonntag, Trommeln

Jan-Peter E.R. Sonntag, Transistorradio/Stimme/Analoge und digitale Studiotechnik/Audion Feedback Radio System

Tim Tetzner, Tonbandgerät

Michael Vorfeld, Schlagzeug und Selbstbau-Saiteninstrumente

Biliana Voutchkova, Violine

Aufnahmeleitung: Alexander Brennecke

Gestaltung Radio Circuit: Jens Bakenhus

Produktionsleitung: Lars Gühlcke

Produktionsassistenz: Anton von Heiseler

Produktion: documenta 14/Deutschlandfunk Kultur 2017



Länge: 52'44

Eine Wiederholung vom 16.06.2017

Jan-Peter E.R. Sonntag, geboren 1965 in Lübeck, ist ein deutscher Künstler und Komponist. Er beschäftigt sich mit Phänomenen der akustischen Wahrnehmung, insbesondere mit Schnittstellen zwischen dem menschlichen Körper und technisch-medialen Systemen. Seit 1990 entstanden vor allem ortsbezogene, interaktive Installationen.