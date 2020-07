Der Komponist und Multi-Instrumentalist Anthony Braxton (Cristina Marx)

Die Arbeit von Anthony Braxton passt in keine Schublade: Jazz, Neue Musik, Freie Improvisation, Philosophie und soziales Engagement sind nur einige Stränge im Schaffen des US-Amerikaners. Eine Synthese daraus bildet die Komposition "Sonic Genome". Für die Aufführung zur Eröffnung des Berliner Jazzfests am 31. Oktober 2019 bewegten sich 60 Musikerinnen und Musiker aus unterschiedlichen Ensembles durch den Martin-Gropius-Bau. Sechs Stunden lang navigierten sie nach dem Prinzip von Braxtons Improvisationssprache "Ghost Trance Music" durch hunderte seiner Werke. Wie in einem lebendigen Organismus spalteten sich die Gruppen auf, ließen sich durch den Raum treiben und schlossen sich in anderen Besetzungen wieder zusammen.

Den Mitschnitt des Abends hat Braxton gemeinsam mit James Fei zu einer 50-minütigen Radiokomposition verdichtet.

Bilder vom Abend im Martin-Gropius-Bau

Ursendung

Sonic Genome

Von Anthony Braxton

Mit: Andromeda Mega Express Orchestra, Trickster Orchestra, KIM Collective, Australian Art Orchestra u.a.

Gesang: Kyoko Kitamura, Anne Rhodes, Georgina Darvidis, Cymin Samawatie, Defne Şahin, Cansu Tanrıkulu, Dora Osterloh

Violine: Jean Cook, Lizzy Welsh, Fabiana Striffler, Erica Dicker, Gregoire Simon, Jessica Pavone

Cello: Anil Eraslan, Isabelle Klemt, Judith Hamann

Gambe, Kontrabass: Chris Dahlgren

Kontrabass: Jacques Emery, Antonio Borghini, Ralf Schwarz

Flöte, Klarinette: Aviva Endean

Flöte: Sabine Vogel, Vincent Bababoutilabo, Tilmann Dehnhard

Blockflöte: Susanne Fröhlich

Klarinette: Mona Matbou Riahi, Anat Cohavi, Michael Thieke

Bassklarinette: Milian Vogel

Klarinette, Saxophon: Davide Lorenzon, Viktor Wolf

Saxophon: Ingrid Laubrock, Andrew Raffo Dewar, Paul Berberich, Daniel Glatzel

Baritonsaxophon: André Vida

Fagott: Sara Schoenbeck, Katie Young

Trompete: Peter Knight, Brad Henkel, Johannes Böhmer, Magnus Schriefl

Posaune: Till Künkler, Matthias Müller, James Macauley, Hilary Jeffery

Tuba: Robin Hayward, Dan Peck

Koto: Naoko Kikuchi

Kanun: Bassem Alkhouri

Oud, Gitarre: Mahan Mirarab

E-Gitarre: Kalle Zeier

Harfe: Julia Wacker

Akkordeon: Adam Matlock

Klavier, Melodica: Alexander Hawkins

Klavier: Niko Meinhold

Vibraphon, Perkussion: Maria Schneider

Musikalische Leitung: Anthony Braxton, James Fei, Chris Jonas

Ton: Tjark Völker

Mischung: James Fei

Produktion: Jazzfest Berlin/Deutschlandfunk Kultur/ARD/Tri-Centric Foundation 2019–20

Länge: ca. 50'

Anthony Braxton, geboren 1945 in Chicago, ist Komponist und Multi-Instrumentalist. Er begann seine Laufbahn bei der Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM). In den 1970er und 80er Jahren galten seine Kleinformationen und Saxofon-Soli als wegweisend für den Creative Jazz. Parallel experimentierte er mit Frühformen der Computermusik. Ab den 1990er Jahren komponierte er auch für größere Ensembles. 1990–2013 war er Professor an der Wesleyan University. Seine Musikphilosophie veröffentlichte er unter dem Titel "Tri-Axium-Writings".