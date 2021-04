Kulturnachrichten

Donnerstag, 1. April 2021

Klage von Musikern auf ihr Recht auf Arbeit gescheitert Die Klage von fünf Musikern der Staatskapelle Dresden auf ihr Recht auf Arbeit ist gescheitert. Das Sächsische Landesarbeitsgericht wies die Berufung der Künstler zu einer Entscheidung des Dresdner Arbeitsgerichts am Mittwoch ab. Die Musiker hätten einen Anspruch darauf, zu proben. Einen Anspruch auf öffentliche Auftritte gebe es derzeit hingegen nicht, sagte ein Sprecher des Landesarbeitsgerichts. Die Musiker der Dresdner Staatskapelle hatten ihr Recht auf Arbeit per einstweiliger Verfügung einklagen wollen.

Offener Brief von Theatermacher*innen of colour 22 Theatermacherinnen und Theatermacher of Colour haben einen offenen Brief geschrieben: An die Kulturministerin von Nordrhein-Westfalen, den Oberbürgermeister von Düsseldorf und den Intendanten des dortigen Schauspielhauses. Die Zeichner*innen beklagen Rassismus und Sexismus in dem Düsseldorfer Theater. Sie gehören den Ensembles des Stücks "Afrokultur" und der Veranstaltung "M(a)y Sister" an, die für Mai auf dem Spielplan des Schauspielhauses stehen. Die für beide Inszenierungen verantwortliche Kommunikations-Soziologin Natasha A. Kelly sagte im Deutschlandfunk, die Ensembles wollten die Stücke vorerst nicht auf die Bühne bringen. Dies wäre ein falsches Zeichen, solange die Rassismus-Vorwürfe nicht aufgeklärt seien. Kelly forderte, Experten müssten die rassistischen Strukturen im Düsseldorfer Schauspielhaus untersuchen. Auch an anderen deutschen Theatern gäbe es immer wieder Fälle von Rassismus. Kelly und die anderen Zeichnerinnen und Zeichner des offenen Briefs fordern eine vom Düsseldorfer Schauspielhaus unabhängige, selbstorganisierte Freie Bühne.

"Game of Thrones" soll auf die Bühne kommen Die Erfolgs-Serie "Game of Thrones" soll einem Medienbericht zufolge auch auf die Bühne kommen. Das Branchenblatt "The Hollywood Reporter" berichtet, der Erfinder George R. R. Martin arbeite an einer Show, die ab 2023 am Broadway, am Londoner West End und in Australien aufgeführt werden solle. An dem Stück seien demnach die Produzenten Simon Painter und Tim Lawson beteiligt. Die Show soll ein Prequel zu "Game of Thrones" sein, das heißt sie soll 16 Jahre vor den Ereignissen spielen, die in der Fernsehserie vorkommen.

Portugal holt Gastland-Auftritt 2022 nach Nach der Absage der Leipziger Buchmesse in diesem Jahr soll Portugal seinen Gastland-Auftritt 2022 nachholen. Der Direktor der Buchmesse, Oliver Zille, sagte, der Auftritt solle unter dem Motto "Unerwartete Begegnungen" stehen. Dabei werde Literatur aus verschiedenen portugiesischsprachigen Ländern wie Angola, Guinea-Bissau oder Mosambik präsentiert. Bereits in diesem Jahr erscheinen 50 neue Bücher aus Portugal und anderen Ländern in deutscher Sprache. Die Leipziger Buchmesse hätte vom 27. bis 30. Mai veranstaltet werden sollen, wurde aber wie schon im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt.