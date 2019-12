Donnerstag, 19. Dezember 2019

Kirsten Boie ist Ehrenbürgerin von Hamburg

Die Kinderbuchautorin Kirsten Boie hat die Ehrenbürgerwürde ihrer Heimatstadt Hamburg erhalten. Die Hansestadt würdige damit ihre schriftstellerische Tätigkeit und ihr Lebenswerk, hieß es zur Begründung. Seit mehr als dreißig Jahren ziehe Boie mit ihren Büchern Kinder in ihren Bann und präge damit Ansichten und Einsichten der jungen Leserinnen und Leser, sagte Bürgerschaftspräsidentin Veit beim Festakt. Boie wurde 1950 in Hamburg geboren und arbeitete als Lehrerin an einem Gymnasium in der Hansestadt. 1983 begann sie, Kinderbücher zu schreiben. 1985 erschien ihr erstes Werk "Paule ist ein Glücksgriff". Seitdem hat sie rund 100 weitere veröffentlicht, darunter "Wir Kinder aus dem Möwenweg" und die Ritter-Trenk-Reihe. In ihren Büchern greift sie immer wieder gesellschaftlich relevante Themen wie Jugendgewalt, Fremdenfeindlichkeit, Flucht und Obdachlosigkeit auf.