Kulturnachrichten

Samstag, 9. Mai 2020

Kinos benötigen weiter staatliche Unterstützung Die Kinos in Nordrhein-Westfalen brauchen auch bei baldiger Wiedereröffnung am 30. Mai staatliche Unterstützung. Schutz- und Hygienepläne wegen der Corona-Pandemie würden zu einer lediglich 30 prozentigen Auslastung der Lichtspielhäuser führen, erklärte Petra Rockenfeller, Vorstandsmitglied der AG Kino Gilde, im Deutschlandfunk Kultur. Die Erhaltung des Kinobetriebes mit diesen Regelungen sei dauerhaft nicht durchzuhalten. „Wir brauchen eine Förderung, sonst können wir Kino so nicht aufrecht erhalten, sagte Rockenfeller. Zumal internationale Filme, die Geld in die Kinokassen bringen könnten, bei den unterschiedlichen Öffnungsszenarien der Länder, vermutlich nicht an den Start gehen würden.

Ex-Chordirektor der Bayreuther Festspiele ist tot Die Bayreuther Festspiele trauern um ihren langjährigen früheren Chordirektor Norbert Balatsch. Der 92-Jährige sei am Donnerstag gestorben, teilten die Festspiele auf ihrer Webseite mit. Balatsch war von 1972 bis 1999 Chorleiter bei den Wagner-Festspielen auf dem Grünen Hügel. Er arbeitete in dieser Zeit mit Dirigenten wie Carlos Kleiber, Pierre Boulez, Sir Colin Davis und Daniel Barenboim zusammen. Die Festspiele verneigten sich vor einem großartigen Künstler, heißt es in der Mitteilung. Die Festspiele befinden sich aktuell im Ausnahmezustand: Chefin Katharina Wagner ist längerfristig erkrankt. Die 41 Jahre alte Urenkelin von Richard Wagner und Tochter des langjährigen Festspiel-Chefs Wolfgang Wagner kann ihr Amt bis auf weiteres nicht ausüben. Ende März waren die Festspiele zudem wegen der Corona-Krise für dieses Jahr abgesagt worden.

Vertragsverlängerung für Intendant des Schauspiels Köln Der Vertrag des Intendanten vom Schauspiel Köln, Stefan Bachmann, soll bis 2023 verlängert werden. Die erforderlichen Beschlüsse würden die zuständigen politischen Gremien in ihren nächsten Sitzungen fassen, teilte die Stadt mit. "Das ist ein schönes Zeichen für den Stellenwert der Kultur in dieser Stadt und auch für mich als Person", erklärte Bachmann. Die Verlängerung war seit einiger Zeit diskutiert worden. Zwischenzeitlich hatte die Stadt aber den Salzburger Theaterchef Carl Philip von Maldeghem favorisiert. Diese Entscheidung hatten Kulturschaffende heftig kritisiert, woraufhin Maldeghem den Posten ablehnte.

Börsenverein reicht Klage gegen Ebay ein Der Börsenverein für den Deutschen Buchhandel will endgültig klären lassen, ob Buch-Rabattaktionen von Ebay gegen die Buchpreisbindung verstoßen. Der Verband hat beim Landgericht Wiesbaden Klage gegen den Online-Marktplatz eingereicht, das berichtet das Internetportal "boersenblatt.net". Es geht um eine Rabattaktion im letzten Weihnachtsgeschäft. Ebay vertrat die Ansicht, man habe den Verkäufern den gebundenen Kaufpreis ausgeglichen. Der Verband hatte deswegen bereits im Januar beim Landgericht Wiesbaden eine einstweilige Verfügung gegen Ebay erwirkt und strebt nun eine Grundsatzentscheidung an.

Künstlerverband kritisiert Soforthilfen der Länder In der Corona-Krise leiden einer Umfrage zufolge vier von fünf Künstlern in Deutschland unter drastischen Einnahmeausfällen. Jeder dritte Kunstschaffende gehe zudem davon aus, künftig seine künstlerische Tätigkeit einschränken zu müssen, berichtete die "Rheinische Post" unter Berufung auf eine Erhebung des Bundesverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler. Der Verband kritisierte, dass die staatliche Unterstützung die von den Corona-Auflagen besonders betroffenen Künstler nur unzureichend erreichen würde. "Die Soforthilfen greifen in den meisten Bundesländern nur bedingt", sagte die Vorsitzende Dagmar Schmidt. Sie forderte Nachbesserungen.