Von Hartwig Tegeler

In den 1950er-Jahren fing Wolfgang Kohlhaase bei der DEFA an – und schrieb das Drehbuch für einen ihrer erfolgreichsten Filme. Im wiedervereinigten Deutschland arbeitete er mit Volker Schlöndorff und Andreas Dresen. Eine Auswahl seiner besten Filme.

Die Gruppe Jugendlicher an der U-Bahn-Brücke Schönhauser Allee. Ein Erfahrungsraum, gezeichnet im Stil des italienischen Neorealismus, konträr zur Welt der Erwachsenen. Dieter zu seinem Bruder, dem Polizisten: "Warum kann ich nicht leben, wie ich will, warum habt ihr lauter fertige Vorschriften?" Ohne Idealisierung beschreibt das Drehbuch von Wolfgang Kohlhaase die DDR nach dem Krieg mit seinen verheerenden Nachwirkungen.

Helle Aufbruchsstimmung findet man hier nicht, eher pragmatischen Überlebenstrieb. Der DDR-Hauptverwaltung Film fürchtete eine schädliche Wirkung auf "unsere Menschen" durch den Film und verweigerte zunächst eine Zulassung. Nach der Freigabe 1957 wurde "Berlin – Ecke Schönhauser …" zu einem der erfolgreichsten DEFA-Filme.

Als Offizier der Roten Armee zieht Gregor, dessen Eltern wegen der Nazis ins Exil in die UdSSR gingen, mit seiner Aufklärungseinheit 1945 durch Brandenburg Richtung Westen und versucht, die Reste der Nazi-Armee vom Aufgeben zu überzeugen. Regisseur Konrad Wolf, auf dessen Lebensgeschichte "Ich war neunzehn" beruht, und Wolfgang Kohlhaase beschreiben ein vom Krieg gepeinigtes Land aus der Perspektive eines deutschen Russen. Eine komplexe Sichtweise auf Schuld und Sühne, die sich jeglicher einfacher Schwarz-Weiß-Zeichnung verweigert. Kein Heldenepos, sondern Reflexion über das Grauen.

Auch nach 1989 blieb Wolfgang Kohlhaase im Geschäft. Wie das Leben in der DDR verlief, von dieser Erfahrung des Drehbuchautors konnte auch ein West-Regisseur, Volker Schlöndorff , in der Aufarbeitung eines Kapitels der RAF sehr gut profitieren. Das Leben westdeutscher Terroristen, die in der DDR Unterschlupf finden, aus der Perspektive von Rita – grandios: Bibiana Beglau –, die sich gut im sozialistischen Alltag zurechtfindet, aber von ihrem Führungsoffizier auf ihre Rolle hingewiesen wird: "Da drehen sich große Räder, da kann man leicht zerquetscht werden." Rita wird einen hohen Preis zahlen, und auch sie wird, wie Dieter in "Berlin – Ecke Schönhauser …", nicht leben können, wie sie will. Wird zerquetscht.