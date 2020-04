Kulturnachrichten

Donnerstag, 23. April 2020

Kino-Unternehmer Flebbe befürchtet Kinosterben Der Kinounternehmer Hans-Joachim Flebbe befürchtet langfristige negative Auswirkungen der Corona-Krise auf die Filmtheater in Deutschland. "Einige Kinos werden es nicht schaffen, und die kleineren wird es eher treffen", sagte der 68-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Der Gründer der Cinemaxx-Kette betreibt unter anderem den Berliner Zoo Palast sowie Premium-Kinos in Hannover, Hamburg, München, Köln und Frankfurt am Main. Die Einbußen ließen sich auch bis zum Ende des Jahres nicht mehr ausgleichen, so Flebbe. Nach Angaben des Branchenverbandes HDF Kino belaufen sich die Verluste in den deutschen Filmtheatern während der Corona-Schließungen auf 17 Millionen Euro pro Woche.

Länder fordern mehr Einsatz für die Kulturszene Die Kulturminister der Länder erwarten vom Bund mehr Einsatz für die Kulturszene in der Corona-Krise. In einem Schreiben an die Bundesminister für Kultur, Wirtschaft und Finanzen heißt es, es bedürfe weiterer gemeinsamer Anstrengungen, um eine Verarmung der Kunst- und Kulturlandschaft nach der Krise zu verhindern. Bayerns Kulturminister Sibler forderte, dafür sollten umfassende Bundeshilfen auf den Weg gebracht werden. Kulturstaatsministerin Grütters kündigte im Deutschlandfunk an, sich nach der Soforthilfe für Selbständige jetzt noch einmal speziell um freischaffende Künstler zu kümmern.

Welttag des Buches zu Rechten von Autoren Rund um den Globus findet heute der "Welttag des Buches und des Urheberrechts" statt. Dabei geht es um die Kultur des geschriebenen Wortes, aber auch um die Rechte von Autoren. Der "Welttag des Buches" geht auf eine Tradition in Katalonien zurück. Zum Namenstag des Schutzheiligen Sankt Georg werden dort Rosen und Bücher verschenkt. 1995 erklärte die Unesco den 23. April, den Todestag von William Shakespeare und Miguel de Cervantes, dann offiziell zum Aktionstag. In diesem Jahr fallen wegen der Corona-Krise in Deutschland und zahlreichen anderen Ländern viele Veranstaltungen aus oder werden ins Internet verlegt. Die Schüleraktion "Ich schenk dir eine Geschichte" wurde auf den Weltkindertag am 20. September verschoben.

Ramadan beginnt unter Corona-Auflagen Heute beginnt für die Muslime der Fastenmonat Ramadan. Wegen der Corona-Beschränkungen und Ausgangssperren wird es in vielen Ländern keine Zusammenkünfte nach Sonnenuntergang zum Fastenbrechen und zum nächtlichen Gebet in der Moschee geben. Auch Reisen in die heiligen Städte des Islam sind nicht möglich, Moscheen weltweit sind geschlossen. Die religiösen Autoritäten vieler Länder unterstützen die Restriktionen und fordern die Gläubigen auf, zu Hause zu beten und sich nicht in größeren Gruppen zu versammeln. Die saudiarabischen Behörden untersagten Pilgerfahrten nach Mekka. Auch der Hadsch, die jährliche große Pilgerfahrt Ende Juli, wird dieses Jahr wohl ausfallen.

Scharfe Kritik an Absage der Ruhrtriennale Die Intendantin der Ruhrtriennale, Carp, hat die Absage des Musiktheater- und Kunstfestivals scharf kritisiert. Sie halte die Entscheidung "für viel zu verfrüht", sagte die künstlerische Leiterin. Seit Wochen sei an einem Spielplan gearbeitet worden, der alle Hygienemaßnahmen berücksichtigt hätte. Die nordhrein-westfälische Kulturministerin Pfeiffer-Poensgen wies die Kritik zurück. Carp habe kein überzeugendes Alternativkonzept vorlegen können, sagte die parteilose Politikerin. Ursprünglich sollte die Ruhrtriennale vom 14. August bis zum 20. September stattfinden, doch wegen der Corona-Krise sprach sich der Aufsichtsrat der Kultur Ruhr GmbH einstimmig für eine Absage aus.

Nominierungen für Grimme Online Award stehen fest Das Grimme-Institut in Marl hat die Nominierungen für den Grimme Online Award bekanntgegeben. Ausgewählt wurde der NDR-Podcast "Das Coronavirus Update" mit dem Berliner Virologen Christian Drosten. Auch die alternative WDR-Talkshow "Karakaya Talk" ist in dieser Sparte im Rennen. Der YouTuber Rezo wurde für sein umstrittenes Video "Zerstörung der CDU" in der Kategorie "Spezial" nominiert. Der Mitmach-Podcast "Meine Wende - Unsere Einheit?" des ZDF, der im Bereich "Kultur und Unterhaltung" ins Rennen geht, sammelt persönliche Wende-Geschichten. Die Jury kann aus allen Nominierten bis zu acht Preisträger auswählen. Zudem gibt es einen Publikumspreis, für den jeder Internetnutzer abstimmen kann. Die undotierten Preise in insgesamt vier Kategorien werden am 25. Juni verliehen.

Nibelungen-Festspiele abgesagt Die Nibelungen-Festspiele in Worms fallen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Sie hätten vom 17. Juli bis 2. August stattfinden sollen. "Die geplante Inszenierung 'Hildensaga. Ein Königinnendrama' wird in das Jahr 2022 verschoben", teilten die Organisatoren in Rheinland-Pfalz mit. Für 2021 schreibt der Georg-Büchner-Preisträger Lukas Bärfuss ein Stück über den Reformator Martin Luther. Die Nibelungen-Festspiele finden seit 2002 vor dem Wormser Dom statt.

Schauspieler Leon Boden gestorben Der Schauspieler und Synchronsprecher Leon Boden ist im Alter von 61 Jahren gestorben. Das bestätigten seine Agenturen in Berlin unter Berufung auf sein persönliches Umfeld. Boden synchronisierte u.a. den US-Schauspieler Denzel Washington und den Actionstar Jason Statham ("Fast & Furious"). Er spielte auch in mehreren Fernsehproduktionen mit. Geboren wurde Boden in Kiel, seine Ausbildung machte er am Mozarteum in Salzburg.

Schriftsteller fordern Bekenntnis zur Literatur Zum Welttag des Buches und des Urheberrechts fordern Schriftsteller in der Corona-Krise langfristige Unterstützung und ein Bekenntnis zur Literatur. "Bücher sind nicht nur Unterhaltung, sie vermitteln Erfahrungen, ordnen ein und fördern die demokratische Grundhaltung und die gesellschaftliche Meinungsbildung zu einem hohen Anteil mit", hieß es in einer Mitteilung des Verbands deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in der Gewerkschaft Verdi. Die Urheber müssten in ihren Rechten gestärkt werden. 1995 hatte die UN-Kulturorganisation Unesco den 23. April zum Welttag des Buches erklärt. Es ist der Todestag von William Shakespeare und Miguel de Cervantes.