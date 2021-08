Kinderbuchautorin Gunilla Bergström ist gestorben

Donnerstag, 26. August 2021

Die Erfinderin von Willi Willberg, die schwedische Kinderbuchautorin Gunilla Bergström, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Das teilte ihr Verlag mit. Bergström ist vor allem für ihre Serie um den Jungen Willi Wiberg, der allein mit seinem Vater lebt, bekannt. Die 26 Bände wurden in mehr als 35 Sprachen übersetzt und waren auch als Zeichentrickserie im Fernsehen ein großer Erfolg. "Sie wollte nie eine Märchentante sein", heißt es auf der Webseite des Verlages. "Sie hat sich mehr dafür interessiert, was im Inneren passiert, wenn man jemanden schlägt, der kleiner ist, wenn man seinen besten Freund im Stich lässt oder einsam ist." Willi Wiberg heißt im schwedischen Original Alfons Åberg.

Der Dance-Pop-Song "Bad Habits" des britischen Musikers Ed Sheeran (30) ist zu Deutschlands Sommerhit 2021 gekürt worden. Das teilte das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment mit. "Kein Lied war in den vergangenen Wochen hierzulande erfolgreicher als der energiegeladene Ohrwurm, der bislang vier Mal die Offiziellen Deutschen Single-Charts angeführt hat", hieß es. Auch in Australien, Großbritannien, Kanada, Österreich und anderen Ländern stand der Song bereits ganz oben in den Charts. "Bad Habits" (auf Deutsch etwa: Schlechte Angewohnheiten) bringe "den diesjährigen, wechselhaften Sommer exakt auf den Punkt", so GfK Entertainment. In einer Zeit, "in der viele ihre Angewohnheiten selbst hinterfragen - oder vielleicht auch wieder bewusst ausleben möchten - kommt das Lied anscheinend gerade richtig".