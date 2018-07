Kulturnachrichten

Montag, 16. Juli 2018

Kinder bewerten Kunstsammlung Zu kleine Schrift und unbequeme Sitze bemängelt Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf fragt im Rahmen eines Museumsprojekts Schulkinder nach ihrer Meinung und ihren Eindrücken. Ein halbes Jahr war die vierte Klasse der Paul-Klee-Grundschule in Düsseldorf regelmäßig im Haus. Im nächsten Schuljahr kommt eine weitere Klasse als "Museumsmacher" in die Landesgalerie. "Das eine oder andere können wir sicher übernehmen", sagte die Direktorin des Museums, Susanne Gaensheimer, als die Kinder ihre Vorschläge vorstellten. Die Schüler bemängelten unter anderem Schilder mit zu kleiner Schrift neben den Gemälden, zu hohe Tresen und unbequeme Sitze im Eingangsbereich.

"Lohengrin" und Kanzlerin zum Auftakt in Bayreuth Bayreuther Festspiele beginnen am 25. Juli Mit der Neuinszenierung der Richard-Wagner-Oper "Lohengrin" beginnen in diesem Jahr die Bayreuther Festspiele. Am 25. Juli werden auch wieder zahlreiche Prominente am Grünen Hügel erwartet - angeführt wird die Riege von Bundeskanzlerin Angela Merkel, wie die Stadt Bayreuth mitteilte. Dazu haben sich zahlreiche Kabinettsmitglieder angekündigt ebenso wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Aus den Nachbarländern kommen der tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš und der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte. Die Neuauflage des «Lohengrin» inszeniert der israelisch-amerikanische Regisseur Yuval Sharon, die musikalische Leitung hat Christian Thielemann inne - er macht damit sein Bayreuth-Programm komplett und wird dann alle im Festspielhaus aufgeführten Werke Wagners dirigiert haben. Besonders in den Blick dürften Bühnenbild und Kostüme rücken, niemand Geringeres als das bekannte Künstlerpaar Neo Rauch und Rosa Loy haben sie gestaltet. Aufregung gab es um die Besetzung der Titelpartie: Nachdem Ende Juni Roberto Alagna abgesagt hatte, weil er sich dem Text nicht gewachsen sah, sprang Piotr Beczala ein.

Kunstinstallation gegen Tod der Tante-Emma-Läden Attrappe eines "Mom-and-Pops store" in New York aufgestellt Sie verkaufen Getränke, Lebensmittel und Süßigkeiten und gelten als Treffpunkt in der Nachbarschaft, aber kleine Tante-Emma-Läden sterben in New York aus. Die Attrappe eines solchen "Mom-and-Pops store" hat ein Fotografenpaar jetzt in einem Park aufgestellt. Das knapp drei Meter hohe Häuschen wirkt aus der Entfernung wie eine Ladenfront, die sich aus der Nähe aber als fast lebensgroßes Foto eines solchen Ladens entpuppt. Das Paar aus James und Karla Murray dokumentiert das Aussterben kleiner Familienbetriebe in der Metropole seit den 1990er Jahren. Das Häuschen im Seward-Park in der Lower East Side zeigt auf jeder seiner vier Seiten einen anderen Tante-Emma-Laden. Betrachter stehen beim Gang um die Skulptur im Wechsel vor einem Imbiss, einem kleinen Supermarkt, einem Kiosk und dem traditionsreichen Restaurant Katz's Delicatessen.

Musikbeauftragte: Clubs sollen barrierefrei werden "Alle sollten (...) feiern können, ganz egal, wer sie sind" Geschäftsführerin Katja Lucker hat anlässlich der neuen Förderrunde des Musicboards Berlin zu mehr Barrierefreiheit in den Clubs und Konzerträumen der Stadt aufgerufen. "Bietet etwas an, damit Menschen mit Behinderung zu Euch kommen können. Alle sollten in Berlin feiern können, ganz egal, wer sie sind", erklärte Lucker. Diversität und Inklusion, auch in Bezug auf Geschlecht, sexuelle Orientierung und Herkunft, seien in Deutschland leider immer noch Ausnahme und nicht Normalität, sagte Lucker. Die Förderung von Künstlern mit Behinderung und Projekten, die sich für Inklusion einsetzen, zählt zu den Schwerpunkten des Musicboards Berlin in diesem Jahr.

Pussy Riot verantwortlich für WM-Flitzeraktion "Für eine Transformation der irdischen in eine himmlische Polizei" Die russische Punk-Band Pussy Riot hat via Twitter behauptet, dass sie verantwortlich sei für die Flitzeraktion während des heutigen WM-Finalspiels zwischen Frankreich und Kroatien. Vier uniformierte Personen hatten für eine kurze Unterbrechung des Spiels gesorgt. In ihrem Tweet erinnert die Band an den vor elf Jahren verstorbenen russischen Poeten Dmitriy Prigov und spielt auf dessen Bild des himmlischen Polizisten an. Während der himmlische Polizist sich über Siege des russischen Fußballteams freue, zeige sich der irdische gleichgültig gegenüber dem Hungerstreik von Oleg Sentsov. Pussy Riot fordern deshalb die Freilassung aller politischen Gefangenen, keine Inhaftierungen für "Likes", einen Stopp illegaler Verhaftungen auf Demonstrationen, die Erlaubnis politischen Wettbewerbs, kein Konstruieren von strafrechtlichen Beschuldigungen sowie keine unbegründeten Inhaftierungen und die Transformation des irdischen in einen himmlischen Polizisten.

Tausende bei Jahresschau der Kunsthochschule Halle In den Bereichen Kunst und Design sind mehr als 1000 Studenten eingeschrieben Eine große Modenschau, offene Ateliers und Werkstätten: Mehrere Tausend Besucher haben am Wochenende hinter die Kulissen der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle geschaut und die Jahresausstellung mit Arbeiten der Studenten besucht, wie eine Sprecherin mitteilte. Allein zur Eröffnung am Freitagabend hätten mehr als 1000 Besucher die Werkschau der Mode erlebt. Bei verschiedenen Projekten ließen sich Studenten der Modeklasse vom Werk des österreichischen Malers Gustav Klimt inspirieren, dessen Todestag sich 2018 zum 100. Mal jährt. In den Fachbereichen Kunst und Design sind an der Hochschule mehr als 1000 Studenten eingeschrieben.

Künstlerdorf Worpswede wird 800 Jahre alt Freiluft-Ausstellung präsentiert Ortsgeschichte Unter dem Motto "800 Jahre Worpswede - mit Brief und Siegel" feiert das Künstlerdorf Worpswede bei Bremen am kommenden Wochenende sein 800-jähriges Bestehen. "Worpensweede" hieß ursprünglich der Name der lange Zeit weltabgeschiedenen Gemeinschaft aus acht großen Bauernhöfen, die 1218 erstmals urkundlich erwähnt wurden. Das soll vor allem im alten Ortskern rund um das reetgedeckte Rathaus gefeiert werden. Inszenierungen von professionellen Darstellern in historischen Kostümen sollen die historische Urkunden-Übergabe noch einmal lebendig werden lassen. Vorführungen mit originalgetreuem Gerät beleuchten die mittelalterliche Welt, wie sie für das Leben der Worpsweder vor Jahrhunderten typisch war. Demonstriert werden unter anderem Fischfang, Viehhaltung und Textilherstellung. Eine Freiluft-Ausstellung präsentiert die Meilensteine der Ortsgeschichte.