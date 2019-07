Kulturnachrichten

Samstag, 27. Juli 2019

Keine Woodstock-Jubiläumsausgabe in New York Die Jubiläumsausgabe des Musikfestivals Woodstock soll nun doch nicht im US-Bundesstaat New York stattfinden. Nur drei Wochen vor der Großveranstaltung gaben die Veranstalter einen neuen Festivalort bekannt. Das Festival Woodstock 50 werde Mitte August in Columbia nordöstlich der Hauptstadt Washington stattfinden, sagten die Veranstalter der "New York Times". Die Woodstock-Jubiläumsausgabe stand bereits auf der Kippe, nachdem der Hauptinvestor abgesprungen war. Zudem gab es Probleme, einen Ort im New Yorker Hinterland zu finden, wo 1969 das ursprüngliche Woodstock-Festival stattgefunden hatte. Unklar ist immer noch, welche Künstler bei Woodstock 50 auftreten werden. Ursprünglich hatten die Veranstalter Stars wie Jay-Z und Miley Cyrus angekündigt. Auch zahlreiche Musiker und Bands, die bereits 1969 dabei waren, sollten auftreten, darunter Santana und die Bluesrockband Canned Heat.

Streep erhält Schauspielpreis vom Toronto Filmfestival Die Schauspielerin Meryl Streep bekommt den ersten Schauspielpreis des internationalen Filmfestivals von Toronto. Die Organisatoren des Festivals, das im September veranstaltet wird, teilten mit, dass Streep bei einer Wohltätigkeitsgala am 9. Februar den ersten TIFF Tribute Actor Award erhalte. Streep ist die Schauspielerin mit den meisten Oscar-Nominierungen in der Geschichte der Auszeichnung - gewonnen hat sie ihn drei Mal. Streep spielt im Film "The Laundromat" von Steven Soderberg mit, der beim Filmfestival von Toronto seine Nordamerika-Premiere feiern wird.

Notre-Dame-Architekt besorgt wegen Hitzewelle in Paris Der Chefarchitekt zur Wiederinstandssetzung der Pariser Kathedrale Notre-Dame, Philippe de Villeneuve, zeigt sich besorgt über mögliche Auswirkungen der derzeitigen Hitzewelle. Dadurch könnten Fugen und Mauerwerk an Zusammenhalt und Qualität verlieren und das Gewölbe womöglich doch noch einstürzen. Bereits mehrmals haben Verantwortliche betont, dass die Sicherung der Kathedrale noch nicht abgeschlossen sei und weiter Einsturzgefahr bestehe. Die Pariser Kathedrale war durch einen Großbrand Mitte April stark beschädigt worden.