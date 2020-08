Kulturnachrichten

Mittwoch, 19. August 2020

Keine Kulturhauptstadtbewerbung von Frankfurt/Oder und Slubice Frankfurt/Oder und das polnische Slubice haben sich mit großem Bedauern von einer Bewerbung für den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2029 verabschiedet. Er habe für das Projekt sehr gekämpft, sagte der Frankfurter Oberbürgermeister Wilke. Aber finanzielle Mittel in ein Projekt mit unsicherem Ausgang zu investieren, könne sich die Stadt aktuell nicht mehr erlauben. Mit dem Bürgermeister von Slubice, Olejniczak, sei er sich über die Entscheidung einig gewesen.

Nationaltheater in Minsk nun auch ohne Ensemble Nachdem der Intendant des ältesten Theaters von Minsk, Pawel Latuschko wegen Kritik am belarussischen Präsidenten Lukaschenko entlassen wurde, ist das Ensemble des Janka-Kupala-Nationaltheaters seinem Chef solidarisch gefolgt. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Der 47-Jährige Latuschko, der Lukaschenko als Botschafter in Polen, Frankreich und Spanien gedient hatte, zeitweise Sprecher des Außenministeriums und Kulturminister war, sagte: "Im Leben eines jeden Menschen gibt es eine Grenze, die nicht überschritten werden kann". Als er gesehen habe, wie Menschen aus den Gefängnissen kamen und über die Gewalt sprachen, habe er sich geschämt. Jetzt gehört er zum oppositionellen "Koordinierungsrat", der am Dienstag in Minsk gegründet wurde.

Kölner Festkomitee will Karneval jetzt nicht absagen Eine pauschale Absage mehrere Monate vor der Session hält das Festkomitee des Kölner Karnevals für zu früh. Nachdem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sich genau dafür ausgesprochen hat, unterstreicht im "Kölner Stadtanzeiger" Festkomitee-Präsident Kuckelkorn, dass er zusammen mit anderen rheinischen Karnevalshochburgen und der NRW-Landesregierung momentan ein Hygienekonzept für Karnevalsveranstaltungen erarbeite.

Augsburger Museum will Dauerausstellung überprüfen Das Fugger und Welser Erlebnismuseum in Augsburg reagiert auf Kritik. "Missverständliche Museumsinhalte werden wir in Zukunft einfach besser erklären müssen, und das ein oder andere neu installieren", erklärte der Tourismusdirektor der Regio Augsburg Tourismus GmbH, Beck. Das Haus werde den Zusammenhang zwischen dem Reichtum einiger Familien und der Armut der Bevölkerung sowie die Zerstörung von Sozialstrukturen durch Geld und Gewalt im Fernhandel plakativer darstellen. Der Autor und Wissenschaftler Mark Terkessidis hatte den Veranstaltern vorgeworfen, die Kolonialgeschichte teilweise nicht aufgearbeitet zu haben.

Corona bringt Verlängerung für Kulturhauptstädte Die Coronavirus-Pandemie bringt den Zeitplan für die europäischen Kulturhauptstädte der kommenden Jahre durcheinander. Die diesjährigen Titelträger Rijeka in Kroatien und Galway in Irland hätten ausnahmsweise die Möglichkeit, ihren Titel noch bis zum 30. April 2021 zu behalten, teilte die EU-Kommission mit. Beide Städte verdienten eine faire Chance, wieder auf die Beine zu kommen um ihre Widerstandsfähigkeit und Kreativität zu präsentieren, sagte EU-Kommissionsvize Margaritis Schinas. Auch die kommenden Kulturhauptstädte, Novi Sad (Serbien), Elefsina (Griechenland) und Timisoara (Rumänien) sollen nach dem Vorschlag der EU-Kommission mehr Zeit für die Vorbereitung bekommen.

Longlist für den Deutschen Buchpreis veröffentlicht Die Longlist für den Deutschen Buchpreis ist in Frankfurt bekanntgegeben worden. Unter den Nominierten findet sich neben Thomas Hettche ("Herzfaden"), Leif Randt ("Allegro Pastell") und Robert Seethaler ("Der letzte Satz") auch erneut Frank Witzel. Er hatte für "Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969" bereits 2015 den Deutschen Buchpreis bekommen. Die Literaturexperten haben aus mehr als 200 Einsendungen die aus ihrer Sicht 20 besten Bücher des Jahres ausgewählt. Am 15. September wird die Liste auf sechs Titel - die Shortlist - verkürzt. Der Sieger wird am Vorabend der Frankfurter Buchmesse, am 12. Oktober, verkündet. Der Preis ist mit insgesamt 37 500 Euro dotiert: Der Sieger erhält 25 000 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist jeweils 2500 Euro.

Haus der Wannsee-Konferenz unter neuer Leitung Das Berliner Haus der Wannsee-Konferenz erhält eine neue Leiterin: Ab dem 1. Dezember steht die Politikwissenschaftlerin Deborah Hartmann an der Spitze der Gedenk- und Bildungsstätte, die über den Völkermord der Nationalsozialisten an den Juden informiert. Das gab die Senatsverwaltung für Kultur bekannt. Hartmann folgt Hans-Christian Jasch nach, der in das Bundesinnenministerium wechselte. Bislang leitete sie die deutschsprachige Abteilung der International School for Holocaust Studies Yad Vashem in Jerusalem. In der ehemaligen Fabrikantenvilla am Wannsee organisierten Spitzenvertreter des NS-Regimes am 20. Januar 1942 bei einer Konferenz die Ermordung der europäischen Juden.