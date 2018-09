Kulturnachrichten

Freitag, 21. September 2018

Keine Genehmigung für "DAU Freiheit" Mauer-Projekt in Berlin scheitert an Sicherheitsbedenken Das Mauerprojekt "DAU Freiheit", das von Oktober bis November in Berlin stattfinden sollte, hat keine Freigabe erhalten. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, verweigern die Behörden die Zusage, weil die Zeit für die notwendigen Sicherheitsprüfungen zu kurz sei. Heute früh wollen sich Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) und die Kulturstadträtin des Berliner Bezirks Mitte, Sabine Weißler (Bündnis90/Die Grünen), zur Absage äußern. Bei dem umstrittenen Projekt des russischen Filmemachers Ilya Khrzhanovsky sollte ein ganzes Straßenkarree vier Wochen lang mit Betonelementen abgeriegelt werden, die der Berliner Mauer nachempfunden sind. Innerhalb des Areals sollten zahlreiche Filme Khrzhanovskys gezeigt werden, die sich mit dem Leben in totalitären Systemen und dem Verlust von Freiheit beschäftigen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und zahlreiche Kulturschaffende, darunter Iris Berben und Tom Tykwer, hatten sich in einer Erklärung für "DAU Freiheit" eingesetzt. Dagegen sagten die frühere Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Marianne Birthler, und der Leiter der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, die Menschen in Berlin bräuchten keine Belehrung darüber, was eine Dikatur bedeute.

Hip-Hop-Produzent "Suge" Knight drohen 28 Jahre Haft 53-Jähriger geht Deal mit der Staatsanwaltschaft ein Der Ex-Rap-Mogul "Suge" Knight muss wegen Totschlags mit einer Gefängnisstrafe von 28 Jahren rechnen. In einem Deal mit der Staatsanwaltschaft sah der 53-Jährige am Donnerstag davon ab, sich gegen die Vorwürfe der Anklagebehörde zu verteidigen - was einem Schuldgeständnis gleichkommt. Zuvor hatte Knight einer Gefängnisstrafe von 28 Jahren zugestimmt. Im Januar 2015 soll er in der Nähe von Los Angeles nach einem Streit zwei Männer überfahren haben. Einer der beiden starb, der andere wurde verletzt. Knight wurde des Mordes, des versuchten Mordes und der Fahrerflucht beschuldigt. Seine Anwälte argumentierten jedoch, ihr Mandant habe in Notwehr gehandelt. Knight gilt als Schlüsselfigur im Rapper-Krieg der 1990er-Jahre, als sich die Hip-Hop-Szenen der Ost- und der Westküste bekämpften. In dieser Zeit hatte er das Label "Death Row Records" gegründet, das mit Künstlern wie Dr. Dre, Snoop Dogg und Tupac Shakur eine der führenden Plattenfirmen für Rap-Musik war.

Mercury-Preis für britische Wolf Alice Alternative-Rock-Band hatte erst 2015 ihr erstes Album veröffentlicht Die Rockband Wolf Alice hat den renommierten britischen Mercury-Musikpreis gewonnen. Die Band aus dem Norden Londons wurde am Donnerstagabend für ihr zweites Album "Visions of a Life" ausgezeichnet. Damit setzten sich die Musiker gegen namhafte Konkurrenten wie die Arctic Monkeys und Noel Gallagher durch. "Das bedeutet so viel", sagte die sichtlich gerührte Frontfrau Ellie Rowsell nach der Ehrung. Die Band hatte erst 2015 ihr Debütalbum herausgebracht. Mit dem Preis wird das beste britische oder irische Musikalbum der vergangenen zwölf Monate ausgezeichnet. Der Preis ist mit 25.000 Pfund (33.000 Euro) dotiert. Im vergangenen Jahr holte der R&B-Sänger Sampha den Preis.

Rihanna wird Sonderbotschafterin für Barbados Grammy-Gewinnerin soll sich um Bildung und Tourismus kümmern Die Popsängerin Rihanna wird Sonderbotschafterin ihres Heimatlandes Barbados. In ihrer neuen Rolle soll die 30-Jährige die Bildung in dem karibischen Inselstaat fördern und für Tourismus und Investitionen werben. Das teilte Premierministerin Mottley mit. Die Sängerin, die mit vollem Namen Robyn Rihanna Fenty heißt, werde den Titel einer außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafterin tragen. Rihanna erklärte, sie sei sehr stolz, diese Funktion übernehmen zu dürfen. "Ich freue mich darauf, mit Premierministerin Mottley zusammenzuarbeiten und Barbados neu zu erfinden", sagte die neunmalige Grammy-Gewinnerin. Die Karibik-Insel gehört zu den Kleinen Antillen, liegt nordöstlich von Venezuela und hat rund 280 000 Einwohner. 2008 war Rihanna bereits als Kulturbotschafterin des Inselstaats aufgetreten.

Freiheitswippe in Bewegung Baugenehmigung für Einheitsdenkmal verlängert Das in Berlin geplante Freiheits- und Einheitsdenkmal in Erinnerung an die friedliche Revolution in der DDR hat wieder eine Hürde genommen. Die Senatsbauverwaltung verlängerte die Baugenehmigung für das Areal neben dem wiedererrichteten Berliner Stadtschloss um ein Jahr. Die aktuelle Genehmigung wäre in knapp drei Wochen ausgelaufen. Um das Einheits- und Freiheitsdenkmal gibt es seit langem Streit. Noch sind die finanziellen Mittel von 17,1 Millionen Euro nicht freigegeben worden. Dies soll am 27. September durch den Haushaltsausschuss des Bundestages erfolgen. Das Freiheits- und Einheitsdenkmal soll auf der Westseite des neuaufgebauten Berliner Stadtschlosses entstehen. Geplant ist eine begehbare, überdimensionierte Schale. Ursprünglich war eine Fertigstellung zum 30. Jahrestag des Mauerfalls im Jahre 2019 vorgesehen.