Kulturnachrichten

Donnerstag, 25. Juli 2019

Keine Einigung beim Streit mit Haus Hohenzollern Das Adelsgeschlecht der Hohenzollern wird vorerst kein Wohnrecht im Schloss Cecilienhof bekommen. Im jahrelangen Streit mit dem Land Brandenburg um Entschädigungszahlungen gibt es keine Einigung. "Die Hohenzollern haben sich mit ihren unannehmbaren Forderungen selbst ins Abseits gestellt", erklärte Brandenburgs Finanzminister Görke nach entsprechenden Gesprächen. Zuvor hatte der Linke-Politiker dem Adelshaus eine Frist gesetzt. Der Ur-Ur-Enkel des letzten deutschen Kaisers sollte erklären, dass er auf Entschädigungszahlungen in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro verzichtet und eine entsprechende Klage gegen das Land zurückzieht. Das Haus Hohenzollern fordert neben einer Entschädigung auch die Rückgabe zahlreicher Kunstgegenstände und ein Wohnrecht im Schloss Cecilienhof in Potsdam.

Blade-Runner-Schauspieler Rutger Hauer gestorben Der niederländische Filmschauspieler Rutger Hauer ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Er hatte sich auf Rollen als Bösewicht spezialisiert und spielte unter anderem in "Blade Runner" den mörderischen Androiden und Widersacher Harrison Fords. Hauer sei am 19. Juli in seinem Wohnort in den Niederlanden gestorben, sagte sein Agent. In "Blade Runner" spielte der den Replikanten Roy Batty, der verzweifelt versucht, sein künstlich verkürztes Leben in einem postapokalyptischen Los Angeles des 21. Jahrhunderts zu verlängern.

Taylor Swift will ihre Tagebücher veröffentlichen Sie schreibe seit ihrem 13. Lebensjahr regelmäßig Tagebuch, erklärte die Musikerin Taylor Swift. Und diese Hefte enthielten regelrechte Juwelen - zum Beispiel Original Songtexte. Einen Teil dieser Tagebücher will die 29jährige nun veröffentlichen - wie sie auf ihrem Instagram-Account mitteilte. Sie habe für ihre Fans eine Art Retrospektive gestalten wollen. Denn in ihren Tagebüchern habe sie so gut wie alles aufgeschrieben, was ihr jemals passiert sei. Mit mehr als 170 Millionen verkauften Tonträgern gehört Taylor Swift zu den Stars der Branche.