Kulturnachrichten

Dienstag, 27. August 2019

Kein Berufungsverfahren im Fall A$AP Rocky Das Urteil gegen US-Rapper A$AP Rocky in Schweden wird von der Staatsanwaltschaft nicht angefochten. Von einer Berufung werde abgesehen, das Stockholmer Bezirksgericht habe den Antrag des Musikers auf Notwehr abgelehnt. Der Rapper war Mitte August der Körperverletzung für schuldig befunden worden, nachdem er und zwei Bodyguards Ende Juni an einer Schlägerei in Stockholm beteiligt gewesen waren. A$AP Rocky, der mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers heißt, erklärte, er habe versucht, eine Konfrontation mit zwei Männern zu vermeiden, die ihm und seiner Entourage gefolgt seien. Zu einer Gefängnisstrafe wurden die drei nicht verurteilt. Nach vier Wochen Untersuchungshaft waren sie zurück in die USA geflogen. Dort hatte der Fall besondere Aufmerksamkeit erregt. Prominente wie Kim Kardashian West, Sean "Diddy" Combs und Justin Bieber stellten sich auf Rockys Seite. Präsident Donald Trump verlangte seine Freilassung.

Haftstrafen gegen Journalistin und Schriftsteller im Iran Im Iran sind Aktivisten zufolge eine Journalistin und ein Schriftsteller zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Die Frauenrechtlerin und Journalistin Marzieh Amiri sei wegen ihrer Teilnahme an einer Demonstration am 1. Mai von einem Gericht in Teheran schuldig gesprochen worden, berichtete die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM). Sie müsse dem Urteil zufolge zehn Jahre in Haft und darüber hinaus 148 Peitschenhiebe über sich ergehen lassen. Zudem sei der Schriftsteller und Satiriker Kiumars Marzban wegen angeblicher Propaganda gegen den islamischen Staat zu insgesamt 23 Jahren Haft verurteilt worden. Die IGFM teilte mit, sie fordere die Freilassung der beiden "friedlichen Intellektuellen".

"Rolling Stone" präsentiert neuen Musikpreis Eine prominent besetzte Jury soll Preisträger des ersten International Music Awards (IMA) ermitteln, die das Magazin "Rolling Stone" im November in einer Live-Gala in Berlin präsentieren will. Wie Axel Springer Mediahouse als Initiator mitteilte, gehören unter anderem die Popsängerinnen Charli XCX, Joy Denalane und Joan Wasser, Ex-Oasis-Frontmann Liam Gallagher, Deutsch-Rapper Cro, die Singer-Songwriter Rufus Wainwright und Adam Green sowie der Autor Benjamin von Stuckrad-Barre zum 18-köpfigen Auswahlgremium. "Beim IMA zählt nicht allein der kommerzielle Erfolg, sondern vor allem die künstlerische Relevanz", sagte "Rolling Stone"-Chefredakteur Sebastian Zabel. Die Jury soll Künstler in sechs Kategorien auf eine Shortlist wählen. Zusätzlich wird es in der Kategorie "Performance" ein offenes Publikumsvoting sowie einen "Hero"-Preis für das Lebenswerk geben, wie der Verlag mitteilte.

Kündigung: "Spiegel" und Relotsius-Förderer einigen sich Die heutige Verhandlung vor dem Arbeitsgericht in Hamburg im Fall Matthias Geyer gegen den “Spiegel” ist abgesagt. Die Verantwortlichen des Nachrichtenmagazins und der ehemalige Leiter des Gesellschaftsressorts haben sich auf einen Aufhebungsvertrag geeinigt, Geyer hat die Klage gegen seine Kündigung zurückgezogen. Über die Einigung berichteten sowohl die “Welt”als auch “Übermedien“. Damit arbeitet der Journalist künftig nicht mehr für das Nachrichtenmagazin. Geyer war von 2006 bis 2019 Leiter des Gesellschaftsressorts und somit Vorgesetzter von Claas Relotius. Wie im Dezember 2018 bekannt wurde, hatte der Ex-“Spiegel”-Redakteur jahrelang viele seiner Texte gefälscht oder manipuliert. Geyer verzichtete im Zuge der Aufklärung auf den Posten des Blattmachers, für den er ursprünglich vorgesehen war. Stattdessen wurde er zum “Redakteur für besondere Aufgaben”ernannt.

Australischem Autor droht in China Spionageprozess China will den australischen Schriftsteller und ehemaligen chinesischen Diplomaten Yang Hengjun wegen Spionage vor Gericht stellen. Gegen den 54-Jährigen, der bereits seit mehr als sieben Monaten in Haft sitzt, wurde in Peking Anklage erhoben.

Australiens Außenministerin Marise Payne äußerte sich "sehr besorgt" über Yangs Schicksal, der seit 2002 die australische Staatsbürgerschaft hat. Sie forderte die Volksrepublik auf, den Fall schnellstmöglich aufzuklären. Yang ist in China als Romanautor und Blogger bekannt. Er kommentiert regelmäßig die chinesische Politik und äußert sich dabei zuweilen kritisch über die Kommunistische Partei. Bevor er die australische Staatsbürgerschaft annahm, arbeitete er im chinesischen Außenministerium. Der Autor war im Januar bei einem Aufenthalt in der südchinesischen Stadt Guangzhou verschwunden. Erst nach mehreren Monaten gab China zu, dass er festgenommen wurde.

Taylor Swift für Video des Jahres ausgezeichnet Die US-Sängerin Taylor Swift ist bei den MTV Video Music Awards für das Video des Jahres geehrt worden. Die 29-Jährige gewann mit dem Song "You need to calm down". Der Preis für die beste Künstlerin ging an Ariana Grande. Als Song des Jahres wurde "Old Town Road" von Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus gewählt. Eine besondere Auszeichnung erhielt Missy Elliott: Die US-Rapperin bekam einen Sonderpreis, den Vanguard Award, für ihr Lebenswerk. Der Preis, den sie der Tänzer-Szene widmete, bedeute ihr so viel, so die 48-Jährige bei der Gala im Prudential Center in Newark im US-Bundesstaat New Jersey.

Banksys Brexit-Bild in Dover ist verschwunden Ein meterhohes Wandgemälde des mysteriösen britischen Graffiti-Künstlers Banksy zum Brexit in der südenglischen Hafenstadt Dover ist nicht mehr zu sehen. An der Hauswand in der Nähe des Fährterminals war ein Gerüst aufgebaut, es sieht so aus, als sei die Wand weiß übertüncht worden. Das Bild von Banksy war im Frühjahr 2017 aufgetaucht. Es zeigte die EU-Flagge mit gelben Sternen und einen Arbeiter auf einer Leiter, der dabei war, einen der Sterne mit Hammer und Meißel zu entfernen. Der Künstler, der selbst nie in der Öffentlichkeit auftaucht, hatte auf Instagram bestätigt, dass es sein Werk sei. Das Bild wurde daraufhin auf einen Wert von rund 1,1 Millionen Euro geschätzt. Banksys Streetart taucht inzwischen in aller Welt auf, zuletzt im Mai in Venedig. Ob das aufgemalte Bild vor dem Übertünchen irgendwie konserviert worden ist, ist unklar.

Prozess gegen Ex-Filmmogul Weinstein verschoben Der für September angesetzte Missbrauchsprozess gegen den früheren Filmproduzenten Harvey Weinstein wird wegen einer neuen Anklage verschoben. Das Gericht in New York entschied übereinstimmenden Medienberichten zufolge, dass die Verhandlung erst im Januar 2020 beginnen soll. Die Staatsanwaltschaft musste eine neue Anklage präsentieren, damit sie unter anderem den Fall eines anderen mutmaßlichen Opfers von Weinstein in den Prozess aufnehmen konnte. Der Strafprozess gegen Weinstein sollte eigentlich am 9. September starten. Mehr als 80 Frauen hatten dem 67-Jährigen seit 2017 sexuelle Übergriffe vorgeworfen, darunter auch namhafte Schauspielerinnen. Bei der Anklage in New York geht es allerdings nur um zwei Vorfälle aus den Jahren 2006 und 2013. Dem Ex-Filmmogul werden Vergewaltigung, kriminelle sexuelle Handlungen und räuberische sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Harvey Weinstein beteuert, jegliche sexuelle Handlungen hätten einvernehmlich stattgefunden.