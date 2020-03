Katja Riemann über "Jeder hat. Niemand darf" Ein Buch, das Hoffnung machen soll

Von der Hoffnung, die die vorgestellten Projekte wecken, "durchblutet werden": Das wünscht Katja Riemann Leserinnen und Lesern ihres Buchs. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Sven Ganz)

Seit Jahren engagiert sich die Schauspielerin Katja Riemann in verschiedenen Organisationen für Menschenrechte und gegen Gewalt und Armut. Was sie bei der Projektarbeit erlebte, beschreibt sie in ihrem Buch "Jeder hat. Niemand darf".

Katja Riemann ist als Schauspielerin eine feste Größe in der deutschen Fernseh- und Kinolandschaft. Was viele nicht wissen: Riemann engagiert sich seit Jahren auch für Demokratie, Menschenrechte und eine offene Gesellschaft.

Sie unterstützt unter anderem UNICEF und Amnesty International und engagiert sich in verschiedenen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) für den Kampf gegen Kinderarmut, Menschenhandel, Zwangsprostitution und die Beschneidung junger Mädchen in Afrika.

Für ihren Einsatz erhielt sie 2010 das Bundesverdienstkreuz am Bande – und hat nun mit "Jeder hat. Niemand darf – warum Gutmenschen gut sind" ein Buch über die Erfahrungen ihrer Projektarbeit geschrieben.

Direkt, humorvoll, auf Augenhöhe

Es sind Projekte in verschiedenen afrikanischen Ländern, in Moldawien, das als ein Zentrum des Menschenhandels gilt, aber auch in ihrer Heimatstadt Berlin, wo Riemann Ehrenamtliche in der Obdachlosenhilfe unterstützt.

Im Stil beschreibend, sehr direkt, durchaus humorvoll und weit davon entfernt, sensationslüstern auf die vielen Konfliktherde dieser Welt herabzublicken, möchte die Schauspielerin mit ihrem Buch vor allem die Aufmerksamkeit auf jene lenken, die mit großem Engagement gegen Gewalt und Diskriminierung kämpfen.

"Ich möchte, dass man das Buch gerne liest", sagt die Riemann. Die Leser sollten von der Hoffnung, die die vorgestellten Projekte wecken, "durchblutet werden".

Wie Maison Shalom Kinder rettete

Im Gespräch schwärmt sie von Aktivistinnen wie der burundischen Entwicklungshelferin Marguerite Barankitse. Die engagierte Frau, selbst Angehörige der in Ruanda verfolgten und ermordeten Tutsi, rettete im Bürgerkrieg zwei Dutzend Kinder und gründete in Burundi das Kinderheim Maison Shalom.



Sie vernetzte sich dafür mit zahlreichen Bildungseinrichtungen weltweit, Tausende Kinder bekamen seither ein neues Zuhause und eine Ausbildung. "Was sie dort aufgebaut hat, ist Weltklasse!", betont Riemann.

Als in Burundi selbst der Bürgerkrieg wiederaufflammte, floh die regierungskritische Barankitse nach Ruanda – und baute dort ein neues Kinderheim auf. "Das ist doch Wahnsinn", sagt Riemann. "Die Menschen sind von Ruanda nach Burundi geflüchtet. Und jetzt flüchten sie von Burundi nach Ruanda. Wir müssen doch aufhören damit! Und die Humanitären können nicht diese Welt befrieden oder retten und all diese Not lindern. Und sie heißen ja – das muss man sich klarmachen – Nichtregierungsorganisationen, weil sie das übernehmen, was die Regierungen nicht leisten, obwohl sie es leisten könnten, wenn sie nur wollten."

Katja Riemann: "Jeder hat. Niemand darf. Projektreisen"

S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2020

400 Seiten, 24 Euro

