Kulturnachrichten

Dienstag, 26. November 2019

Kathrin Meyer wird Direktorin des Museums Sinclair-Haus Die Kulturwissenschaftlerin Kathrin Meyer wird neue Direktorin des Museums für zeitgenössische Kunst "Sinclair-Haus" in Bad Homburg. Sie werde am 15. Februar kommenden Jahres ihr neues Amt antreten, teilte das Museum mit. Die 40-Jährige war zuletzt am Deutschen Hygiene-Museum Dresden als Kuratorin und Projektleiterin für die Ausstellung "Von Pflanzen und Menschen" verantwortlich. Sie folgt auf Andrea Firmenich, die als Generalsekretärin in den Vorstand der Kunststiftung NRW in Düsseldorf gewechselt war.

Polizei veröffentlicht Video von Dieben im Grünen Gewölbe Nach dem Diebstahl von drei Juwelengarnituren aus dem Grünen Gewölbe in Dresden hat die Polizei einen Ausschnitt aus einem Überwachungsvideo mit zwei Einbrechern veröffentlicht. Wie viele Diebe in den frühen Morgenstunden am Werk waren, ist noch nicht ausgemacht. Die Fahndung ist international ausgeschrieben. Auch über den materiellen Wert der gestohlenen Objekte ist bislang nichts bekannt. Sie stammen aus der Schatzkammer, die August der Starke im 18. Jahrhundert zusammengetragen hatte.

Ahmet Altan setzt auf Mitleid gegen Nationalismus Jeder Mensch sei verpflichtet "aufzustehen und für das Wohl der Menschheit zu kämpfen". Diese Worte hat der türkische Journalist Ahmet Altan in München verlesen lassen, wo ihm am Abend in Abwesenheit der Geschwister-Scholl-Preis verliehen worden ist. Der 69-Jährige Regierungskritiker wurde für seine Texte aus dem Gefängnis ausgezeichnet, in dem er seit 2016 inhaftiert ist. Gegen Nationalismus, Hass und Dummheit helfe nur Mitleid, Güte und Klugheit, so Altan.

Holocaust-Überlebende kritisiert Vereins-Gemeinnützigkeits-Entzug Die Holocaust-Überlebende Esther Bejarano hat die Bundesregierung aufgefordert, gegen die Aberkennung der Gemeinnützigkeit für die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN-BdA) vorzugehen. In einem Brief an Finanzminister Olaf Scholz (SPD), fordert sie dazu auf, "alles zu tun, um diese unsägliche, ungerechte Entscheidung der Aberkennung der Gemeinnützigkeit der Arbeit der VVN-BdA rückgängig zu machen". Die Vereinigung wurde von Überlebenden der deutschen Konzentrationslager gegründet, nimmt aber auch jüngere Antifaschisten auf. Das Berliner Finanzamt für Körperschaften I hatte dem Verein die Gemeinnützigkeit entzogen. Die Entscheidung wurde damit begründet, dass der Verein in den Verfassungsschutzberichten Bayerns seit Jahren als linksextreme Vereinigung geführt wird.

Museum gibt Gemälde an jüdische Erbin - und kauft es zurück Das Dürener Leopold-Hoesch-Museum hat ein im Zweiten Weltkrieg geraubtes Gemälde des Expressionisten Heinrich Campendonk der Erbin eines jüdischen Sammlers zurückgegeben - und gleich wieder zurückgekauft. Das Gemälde "Bild mit Tieren" stammt aus der Kunstsammlung des jüdischen Mäzens Alfred Hess, dessen Familie vor den Nationalsozialisten geflohen war. Da es sich bei dem Bild nachweislich um verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut handele, habe sich die Stadt Düren entschlossen, das Bild an die Erbin zurückzugeben, teilte die Verwaltung mit. Um das Bild für die Sammlung des Museums und damit für die Öffentlichkeit zu erhalten, habe man mit der Erbin vereinbart, das Bild für eine nicht näher genannte Summe zurückzukaufen.