Kulturnachrichten

Sonntag, 28. März 2021

Katholiken protestieren gegen Segnungsverbot Nach dem vom Vatikan ausgesprochenen Segnungsverbot für Homosexuelle haben Vertreter der katholischen Kirche am Samstag eine Unterschriftenliste an hohe Geistliche übergeben. "Wir verbinden damit die Erwartung, dass gleichgeschlechtliche liebende Paare künftig nicht nur die Möglichkeit einer kirchlichen Segnung erhalten, sondern volle Anerkennung erfahren", sagte der Würzburger Hochschulpfarrer Burkhard Hose im Vorfeld der Übergabe im Zentralkomitee der deutschen Katholiken in Bonn. Knapp 2600 Menschen aller pastoraler Berufsgruppen und aus allen Diözesen Deutschlands hatten sich der Aktion angeschlossen. Unter den Unterstützern seien Priester, Ordensleute, Theologen, Seelsorger sowie Gemeinde- und Pastoralreferenten. Mit ihrer Unterschrift erklären sie sich bereit, weiterhin gleichgeschlechtlich liebende Paare zu segnen.

Berlin stoppt Modellprojekte für Kultur und Sport Wegen steigender Corona-Zahlen werden Modellprojekte für Kultur- oder Sportveranstaltungen mit Zuschauern in Berlin gestoppt. Das kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller am Samstagabend an. Bisherige Projekte wie das Konzert in der Berliner Philharmonie mit 1.000 Besuchern oder ein Theaterabend im Berliner Ensemble vor einer Woche seien sehr erfolgreich umgesetzt worden, so Müller. "Ich finde es auch richtig, dass man immer wieder guckt, wie man mit zusätzlichen Möglichkeiten beim Impfen und beim Testen Dinge auch ermöglicht. Aber wir sind im Moment in einer Situation, wo man das nicht nahtlos weiterführen kann." Denn solche Veranstaltungen hätten Kontakte und damit neuen Infektionsrisiken zur Folge. Mit den Pilotprojekten verband nach monatelanger Zwangspause vor allem der Kulturbetrieb große Hoffnungen - weit über Berlin hinaus. Sie sollten zeigen, dass auch in der Pandemie sichere Veranstaltungen möglich sind.

Erstes Großkonzert in Barcelona mit 5000 Fans Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie hat es in Barcelona am Samstagabend wieder ein großes Popkonzert mit 5.000 Zuschauern gegeben. Der Auftritt der Indie Popband Love of Lesbians in der für bis zu 24.000 Gäste ausgelegten Mehrzweckhalle "Palau de Sant Jordi" hatte Pilotcharakter und war offiziell genehmigt. Es ging darum zu testen, ob solche Großveranstaltungen trotz Corona bei ausreichenden Vorsichtsmaßnahmen sicher sein können. Vor und während des Konzerts galten strenge Schutzmaßnahmen, die von einem Ärzteteam überwacht wurden. Alle Zuschauenden mussten am Samstag in einem von drei speziellen Testzentren zwischen einen Schnelltest machen. Nur 6 der 5.000 Tests seien positiv ausgefallen, schrieb die Zeitung "La Vanguardia".

Heinrich-Mann-Preis für Kathrin Passig und Eva Horn Zum 150. Geburtstag des Schriftstellers Heinrich Mann ist die in Berlin lebende Autorin Kathrin Passig mit dem Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste geehrt worden. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung gehe an "eine der wichtigsten und treffsichersten Diagnostikerinnen der Gegenwart", urteilte die Jury. Die Sachbuchautorin, Essayistin und Übersetzerin gilt als Vordenkerin des digitalen Zeitalters. Zugleich wurde nachträglich auch die in Wien lehrende Literaturwissenschaftlerin und Essayistin Eva Horn mit dem Heinrich-Mann-Preis 2020 ausgezeichnet. Pandemiebedingt konnte dieser Preis für Essayistik im vergangenen Jahr nicht verliehen werden.