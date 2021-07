Katharina Wagner: Stream ersetzt Live-Oper nicht

Montag, 5. Juli 2021

Vor Beginn des diesjährigen Kartenverkaufes hat die Intendantin der Bayreuther Festspiele, Katharina Wagner, die Bedeutung von Kultur-Veranstaltungen mit Publikum hervorgehoben. Das Live-Erlebnis sei durch nichts zu ersetzen, auch nicht durch Streamings, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Sie hoffe, dass die Corona-Pandemie keine dauerhaften Auswirkungen auf das Opern-Geschäft haben wird. Für das am 25. Juli beginnende Festival können ab dem Nachmittag Tickets gekauft werden. Lange Zeit war unklar, ob es in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann. Jetzt dürfen bei den Bayreuther Festspielen 911 Zuschauer im Saal dabei sein - und damit rund die Hälfte der üblichen Zahl.

Der deutsch-österreichische Jugendfilm "Madison - Ungebremste Girlpower" ist auf dem Filmfest München mit dem Kindermedienpreis "Der Weiße Elefant" als bester Kinofilm ausgezeichnet worden. Die Inszenierung von Kim Strobl erzählt von der zwölfjährigen Madison, die für eine Karriere als Bahn-Rennradlerin trainiert. Nach einem Sturz muss sie pausieren und lernt beim Urlaub in Tirol ein Leben abseits von Trainingsplänen und Durchhalteparolen kennen. Ins Kino soll der Streifen im Herbst kommen. Beste Kinder-Fernsehserie wurde "Die Erben der Nacht" von KiKA und dem Ersten. In der Kategorie TV-Spielfilm siegte "@Kalinka - Melde dich bitte". Weitere Auszeichnungen gingen an die Radiosendung "Zusammen sind wir bunt - Anti-Rassismus-Woche bei TOGGO Radio" von Super RTL sowie an die KiKA-Internetangebote "Triff. Berühmte Wissenschaftlerinnen" und "Triff. Berühmte Künstlerinnen". Beste Nachwuchsdarstellerin wurde Romy Lou Janinhoff für ihre Rolle im Film "Mission Ulja Funk". Die Preise sind mit je 1.500 Euro dotiert. Der Kindermedienpreis wird seit 2001 verliehen.