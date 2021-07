Katastrophenschutz Mehr Vorsorge gleich weniger Tote, Zerstörungen und Kosten

Benjamin Scharte im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Tagelang wurde befürchtet, dass der Damm der Steinbachtalsperre in der Eifel den Fluten nicht standhalten kann. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Christoph Hardt)

Risikoabwägung und Prävention lohnen sich, betont der Risikoforscher Benjamin Scharte mit Blick auf die Überschwemmungen. Anders als die Betroffenen vor Ort seien Experten von den Ereignissen nicht überrascht worden.

In den Hochwassergebieten im Westen Deutschlands sind eine Woche nach den Überflutungen die Aufräumarbeiten im Gange. Immer noch werden Menschen vermisst und Tote gefunden.

Wenn Katastrophen in solchen Dimensionen zum ersten Mal auftreten, stößt auch die Risikobewertung an ihre Grenzen: "Dann kennen wir weder die Wahrscheinlichkeiten noch die Schadenshöhe", sagt der Politologe Benjamin Scharte von der ETH Zürich.

Auch wenn es dieses Mal besonders schlimm war: Extremwetterereignisse haben Deutschland schon öfter heimgesucht, und dafür gebe es inzwischen auch Risikoeinschätzungen, so Scharte. Es sei bekannt, dass solche Ereignisse durch den Klimawandel häufiger aufträten und extremer würden.

Keine Überraschung für die Experten

So habe es beispielsweise im niederbayerischen Simbach am Inn im Jahr 2016 ein ähnliches Ereignis gegeben wie jetzt in einigen Gegenden von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Da sei ein Dorfbach, der sonst einen halben Meter Wasser führe, plötzlich auf einen Pegel von fünf Metern angestiegen.

"Da sind sieben Menschen gestorben", berichtet Scharte. "Insofern können wir als Forscherinnen und Forscher - und auch die Verantwortlichen im Katastrophenschutz - nicht davon sprechen, dass wir von solchen Ereignissen überrascht werden." Für die Menschen vor Ort komme ein Ereignis dieser Art unerwartet, nicht aber für die Experten.

Eine Risikobewertung für all die vielen kleinen Flüsse und Bäche in Deutschland vorzunehmen, sei aber nicht einfach, so Scharte. Es gehe eher um ein übergreifendes Bild davon, mit welchen Ereignissen man in Zukunft rechnen müsse und ob sie durch den Klimawandel vielleicht schlimmer würden.

Daraus ergäben sich dann Fragen, wie in Zukunft gebaut werden solle und wie die Menschen bei Unwetter gewarnt werden müssen. "Die Risiken können wir ganz gut bewerten, aber die Konsequenzen, die wir daraus ziehen, das ist fast das größere Thema."

Ein dezentraler Katastrophenschutz ist richtig

Als Vorteil wertet Scharte, dass der Katastrophenschutz in Deutschland dezentral aufgestellt ist und die Gegebenheiten dadurch vor Ort bekannt seien. Die Risikoforschung zeige, dass sich frühzeitige Vorkehrungen auch finanziell lohnten, betont er. "Es gibt Untersuchungen, wonach jeder Euro, den wir für die Vorsorge ausgeben, nachher ein Vielfaches an Schäden vermeidet."

(gem)