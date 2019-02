"Katapult - 100 Karten" Unterhaltsam, lehrreich, witzig

Von Eva Hepper

"100 Karten, die deine Sicht auf die Welt verändern" - ein Buch für alle Zweifler, Wissbegierige und Nerds. (imago / Hoffmann und Campe)

Seit 2015 erscheint das Wissenschaftsmagazin Katapult. Sein Ziel: Statistiken, Studien und Erkenntnisse aus der Wissenschaft mit grafischen Mitteln einer größeren Öffentlichkeit zu vermitteln. Mittlerweile erscheint das Magazin vier Mal im Jahr.

Was für eine schöne Weltkarte! Die Ozeane erscheinen in zartem Hellblau, die Kontinente in Eisschollenweiß und quer durch die Meere schwingt sich eine dünne, schwarze Linie. Sie verbindet Kamtschaka in Russland mit dem pakistanischen Las Bela und der Bogen, den diese Linie dabei beschreibt, gleicht einem großen, weltumspannenden Lächeln.

Die Karte zeigt den längsten geraden Seeweg der Welt. Wie bitte? Dieses mondiale Smiley soll eine gerade Verbindung darstellen? Doch tatsächlich ist genau das der Fall. Man muss die Linie nur auf einem Globus betrachten und nicht auf einer zweidimensionalen Abbildung, dann ist sie schnurgerade und in realiter zudem über 30.000 km lang, wie der Begleittext erklärt.

Die originelle Illustration hat das Redaktions-Team von Katapult entworfen, einem seit 2015 in Greifswald erscheinenden Wissenschaftsmagazin. Die Idee, Statistiken und Forschungsstudien einer größeren Öffentlichkeit mit grafischen Mitteln zu erklären, wurde sofort zum Erfolg. Gegen alle Prognosen wuchs die Auflage des Printproduktes kontinuierlich auf aktuell 50.000 Exemplare. Viele Grafiken wandern zudem regelmäßig durch die sozialen Medien und nun erscheint mit "100 Karten, die deine Sicht auf die Welt verändern" auch noch ein Best-of als Buch.

Darstellungen, die auf den Punkt treffen

Bereits nach den ersten Seiten wird deutlich, dass nicht nur die Karten originell sind, sondern auch die Themenwahl. Grafiken mit politischem, soziologischem und kulturellem Inhalt wechseln nahtlos mit solchen zu naturwissenschaftlichen Phänomenen, und auch das sogenannte unnütze Wissen wird immer wieder lustvoll zelebriert. So erfährt man etwa in welche Länder deutsche Rüstungsexporte gehen, welche Autonomiebewegungen in Europa existieren oder wie viele Frauen weltweit in nationalen Parlamenten sitzen. Aber eben auch, welche Namen deutsche Frisörläden zieren, welches die zehn rundesten Länder sind und wo im deutschsprachigen Raum die Brezel "Brezn" oder "Brezg" heißt.

Immer wieder gelingen den Grafikern intelligente Darstellungen, die auf den Punkt treffen und zum Denken bringen. Die Überbevölkerung etwa wird illustriert mit einer Deutschlandkarte, in der mittig ein kleines Quadrat sitzt. Es misst 62 mal 62 Kilometer und böte damit der gesamten Weltbevölkerung Platz. (Wenn sich zwei Menschen einen Quadratmeter teilen, wie es in Deutschland für Versammlungsstätten erlaubt ist). Auch eine Karte, die die Auslandsreisen deutscher Bundeskanzler zeigt, ist Augen öffnend: Zwischen der Regierungszeit Konrad Adenauers und der Angela Merkels liegen buchstäblich Welten. Und wenn schließlich auf einer Doppelseite Dinge dargestellt werden, die schmelzen - die Pole und Eiscreme - und solche, bei denen uns das stört, - nur noch die Eiscreme - ist der Erkenntnisgewinn fast schmerzlich.

Gut, wenn man dann beim Umschlagen wieder lachen kann über die Wortspiele deutscher Frisöre: "Dirty Hairy", "Monhaarlisa" oder "Kamm Bodscha" sind noch die Harmlosesten! Ein tolles Buch: unterhaltsam, lehrreich und voll intelligenten Witzes.

Katapult, 100 Karten, die deine Sicht auf die Welt verändern

Hoffmann und Campe, Hamburg 2019

200 Seiten, 20 Euro