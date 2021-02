Karnevals-Show im WDR jetzt mit Hinweistafel

Montag, 15. Februar 2021

Nach Rassismus-Kritik an einem TV-Zusammenschnitt früherer Karnevalssendungen hat der Westdeutsche Rundfunk (WDR) die entsprechende Passage mit einer Hinweistafel überdeckt. In der Sequenz ist die umstrittene und als rassistisch empfundene Praxis "Blackfacing" zu sehen: Es wurden Weiße auf der Karnevalsbühne gezeigt, die als Schwarze geschminkt waren. Die betroffene Sequenz der Sendung "Jet zo fiere! Das Beste aus der Verleihung des Ordens "Wider den tierischen Ernst"" wird nur noch mit Ton und einer Hinweistafel gesendet, die erklärt, warum die Bilder nicht gezeigt werden. Die Sendung stand in der Nacht zu Sonntag im WDR Fernsehen auf dem TV-Programm. Danach kam bei Twitter Kritik auf. daraufhin twitterte der WDR, so etwas dürfe nicht passieren, man habe noch viel zu tun. Kürzlich erst hatte es Rassismus-Vorwürfe an die WDR-Sendung "Die letzte Instanz" gegeben.

Der Soziologie und Künstler Urs Jaeggi ist tot. Der in der Schweiz geborene Wissenschaftler sei im Alter von 89 Jahren in Berlin gestorben, wie seine Familie auf Anfrage mitteilte. Jaeggi lebte abwechselnd in Berlin und Mexiko-Stadt. Mit seinem Buch "Macht und Herrschaft in der BRD" galt er als einer der wichtigsten Ideengeber der Studentenbewegung der 1960er Jahre. Der 1931 in Solothurn geborene Jaeggi hatte Kunstgeschichte, Ökonomie und Soziologie in Genf, Berlin und Bern studiert. Nach seiner Habilitation unterrichtete er in Bochum, New York und von 1972 bis 1993 am Institut für Soziologie der Freien Universität Berlin. Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit verfasste Jaeggi auch Romane, Erzählungen und Essays. 1981 wurde er mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet. Seit 1985 nahm er an Einzel - und Gruppenausstellungen als Maler und Bildhauer teil.