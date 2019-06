Kulturnachrichten

Sonntag, 9. Juni 2019

Karneval der Kulturen: Straßenumzug beginnt Der traditionelle Umzug des Karnevals der Kulturen ist am Mittag gestartet. Er soll gegen 21 Uhr enden. Angemeldet waren 74 Gruppen mit rund 4400 Teilnehmern. Der traditionelle Umzug des Karnevals der Kulturen ist am Mittag gestartet. Er soll gegen 21 Uhr enden. Angemeldet waren 74 Gruppen mit rund 4400 Teilnehmern.

Neben Tanz- und Musikensembles sind auch ein Dutzend Gruppen dabei, die sich politischen Themen wie Umwelt-, Frauen- oder Flüchtlingspolitik widmen. 23 Ensembles bestreiten den Straßenumzug dieses Jahr ohne motorbetriebenes Fahrzeug. Stattdessen sollte es Rikschas, Bollerwagen oder Schubkarren geben. Der Umzug wird in diesem Jahr außerdem von zwölf Kameras überwacht um die Menschenmassen besser zu lenken. Der Karneval der Kulturen hat am Freitag mit einem Straßenfest begonnen. Der Karneval findet in Berlin seit 1996 jeweils am Pfingstwochenende statt.

Donald Duck wird 85 Jahre alt Eine der berühmtesten Enten der Welt feiert Geburtstag. Donald Duck wird 85 Jahre alt. Der Disney-Zeichner Jan Gulbransson zeichnet die Kult-Comic-Ente seit 1980 für Donald-Duck Geschichten. 1934 war in den USA der erste Zeichentrickfilm mit der tollpatschigen Comic-Ente erschienen. In "The Wise Little Hen" ("Die kluge kleine Henne") hatte Donald Duck nur eine Nebenrolle, aber es war der Beginn seines Siegeszugs rund um die Welt. Sein Erfinder Walt Disney wollte der eher braven Maus Mickey Maus eine neue Figur zur Seite stellen. Donald sah niedlich aus, konnte aber jähzornig und stinkfaul sein. Ein Pechvogel mit Missgeschicken und Wutausbrüchen. Gerade seine Unvollkommenheiten machte Donald in aller Welt so beliebt.

Ein Gratistag in Berliner Bundesmuseen im Monat? Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) will einem Bericht der "Berliner Morgenpost" zufolge einen Gratis-Besuch pro Monat in den Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Dazu gehören 15 Häuser, die dem Bund unterstellt sind, darunter die Museen auf der Museumsinsel oder der Hamburger Bahnhof. Hintergrund ist die Ankündigung von Kultursenator Klaus Lederer (Linke), die Berliner Landesmuseen einen Sonntag pro Monat ohne Eintritt zu öffnen.

Grütters sagte der Zeitung (Sonntag), sollte das umgesetzt werden, zögen die Bundesmuseen "natürlich mit". Sie halte es für wichtig, dass der Staat gerade angesichts der Verwerfungen in der Gesellschaft ein attraktives Angebot mache, in dem sich die Menschen mit der Geschichte auseinandersetzen können, so Grütters. Sie wolle die Ideen im Haushaltsausschuss des Bundestags verhandeln und rechne mit Erfolg.

"Tim und Struppi"-Cover für Millionenbetrag versteigert Eine Originalzeichnung des belgischen Comic-Künstlers Hergé aus dem Jahr 1930 ist für 1,1 Millionen Dollar (992.000 Euro) versteigert worden. Es handelt sich um das erste "Tim und Struppi"-Cover in der Geschichte des bis heute erfolgreichen Comics. Die Zeichnung - am 13. Februar 1930 entstanden - zeigt Tim, wie er versucht, aus einem Baumstamm einen Propeller für sein Flugzeug zu schnitzen. Sein Hund Struppi beobachtet ihn dabei. Das Bild stammt aus der Serie "Tim und Struppi im Land der Sowjets", die zwischen Januar 1929 und September 1930 wöchentlich in der Kinderbeilage der belgischen Tageszeitung "Le Vingtième Siècle" erschien.