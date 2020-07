Kulturnachrichten

Samstag, 18. Juli 2020

Karliczek dringt auf Lehrer-Weiterbildungen Bundesbildungsministerin Karliczek fordert von den Ländern eine bessere technische Ausstattung der Lehrkräfte. Allerdings reiche die Anschaffung der Infrastruktur nicht aus, wenn die Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeiten nicht anwenden könnten, sagte Karliczek gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deswegen müssten Lehrkräfte verstärkt im digitalen Unterrichten weitergebildet werden. In den vergangenen Monaten seien überall - in den Unternehmen oder auch in den Behörden - die Mitarbeiter noch einmal besser ausgestattet und geschult worden. Das sollte auch in einem gesellschaftlich so wichtigen Bereich wie den Schulen möglich sein, sagte Karliczek.

Junge Leute offenbar für Twitter-Hack verantwortlich Hinter dem Angriff auf Twitter-Konten von Prominenten in den USA soll eine Gruppe junger Leute stehen. Laut einem Bericht der "New York Times" hatten sich die mutmaßlichen Täter über das Internet kennengelernt. Nach Twitter-Angaben sind bei dem Angriff am Mittwoch rund 130 Nutzerkonten ins Visier genommen worden. Betroffen waren unter anderem der voraussichtliche US-Präsidentschafts-Kandidat der Demokraten Joe Biden, Amazon-Gründer Jeff Bezos sowie Konten des iPhone-Herstellers Apple. Auf deren Konten erschien der Aufruf, Bitcoins im Wert von 1.000 Dollar zu überweisen.

Richter-Bild für mehr als zwei Millionen Euro versteigert Ein Gemälde des deutschen Malers Gerhard Richter ist bei einer Auktion in München für mehr als zwei Millionen Euro versteigert worden. Das Werk "Christiane und Kerstin" in schwarz-weiß stammt aus dem Jahr 1968 und zählt zu den frühen Arbeiten Richters. Nach Angaben des Auktionshauses Ketterer Kunst brachte es bei der Versteigerung genau 2,625 Millionen Euro ein. Das Bild geht den Angaben zufolge an eine Sammlerin aus Hongkong. Es sei seit seiner Entstehung immer in Privatbesitz gewesen und nun erstmals angeboten worden.

Netflix enttäuscht Anleger trotz Zuwachs bei Nutzerzahlen Der US-Streamingdienst Netflix hat seine Nutzerzahlen in der Coronakrise deutlich gesteigert - mit seinen Quartalszahlen aber die Anleger enttäuscht. Im Zeitraum von April bis Juni betrug der Gewinn rund 720 Millionen Dollar. In den ersten drei Monaten des Jahres hatte er sich auf 709 Millionen Dollar belaufen. An der Wall Street hatten Analysten auf einen stärkeren Gewinnsprung gehofft - vor allem da die Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Bekämpfung der Coronapandemie zu einer verstärkten Nutzung von Streamingangeboten führten. Netflix steigerte seine Nutzerzahlen um rund 10 Millionen auf knapp 193 Millionen. Das Unternehmen warnte zugleich, dass sich der Zuwachs bei den Abonnenten im Jahresverlauf abschwächen könnte. Nach Veröffentlichung der Quartalszahlen sackte der Börsenkurs um mehr als zehn Prozent ab, erholte sich danach aber wieder etwas.

Stiftung sieht Vertrauen in die Medien erschüttert Die Mehrheit der Bürger ist einer Studie zufolge wegen der Zunahme von Falschmeldungen in der Corona-Krise besorgt. Noch nie zuvor hätten sich Desinformationen so schnell und flächendeckend verbreitet und hartnäckig festgesetzt, lautet das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage, die die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung in sieben Ländern in Auftrag gegeben hatte. 44 Prozent der Befragten glauben, die Medien würden auf Druck der Regierung Tatsachen über das Coronavirus verschweigen. Auch Verschwörungstheorien über den Microsoft-Milliardär Bill Gates finden in einigen Ländern viel Widerhall. So stimmt die Hälfte der Befragten der Aussage zu, Gates würde eine Zwangsimpfung für jeden Menschen fordern. In Deutschland sind rund 28 Prozent der Befragten dieser Meinung. An die Behauptung, Gates wolle zur Bekämpfung der Corona-Pandemie Menschen Mikrochips einpflanzen, glaubt länderübergreifend laut Umfrage nahezu ein Drittel aller Befragten. Die Glaubwürdigkeit von Politikern und Ärzten sei in der Corona-Krise länderübergreifend gesunken, erklärte die Stiftung weiter.

Brand in der Kathedrale von Nantes In der Kathedrale von Nantes ist am Morgen ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte seien kurz vor acht alarmiert worden, teilte die Feuerwehr des nordfranzösischen Départements Loire-Atlantique mit. 60 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Das Feuer sei aber mittlerweile unter Kontrolle. Vor fünf Jahren hatte es in Nantes schon einmal einen spektakulären Brand in einer Kirche gegeben. Damals wurden Teile der Basilika Saint-Donatien aus dem 19. Jahrhundert zerstört. Nantes hat insgesamt zwei Basiliken und eine Kathedrale.

Der US-Bürgerrechtler John Lewis ist tot John Lewis, eine Ikone der schwarzen Bürgerrechtsbewegung und des Kampfes gegen die Rassendiskriminierung in den USA, ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Lewis, ein enger Wegbegleiter von Martin Luther King, war der jüngste noch lebende Aktivist der sogenannten "Großen Sechs", die 1963 den Marsch auf Washington organisierten. Lewis sprach bei der damaligen Kundgebung kurz vor King's legendärer Rede für Freiheit und Arbeit mit den Worten "I Have a Dream''. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Pelosi, würdigte den demokratischen Abgeordneten Lewis am Abend als "Titan der Menschenrechtsbewegung".

Tobias Moretti ist ab 2021 nicht mehr "Jedermann" Der Schauspieler Tobias Moretti spielt den "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen in diesem Jahr zum letzten Mal. Das kündigte der 61-Jährige am Freitag in Salzburg an. Die Titelrolle in Hugo von Hofmannsthals Mysterienspiel auf dem Salzburger Domplatz gilt als prestigeträchtige Rolle in der deutschsprachigen Theaterwelt. Moretti, der in den 90ern in der Serie "Kommissar Rex" im Fernsehen einem breiteren Publikum bekannt wurde, spielte die Rolle seit 2017. Näheres über seinen Abschied und eine mögliche Neubesetzung wurde noch nicht bekannt gegeben. Die Salzburger Festspiele feiern in diesem Jahr im August wegen der Corona-Krise in abgespeckter Form ihr 100. Jubiläum.

Rom benennt Konzerthaus nach Ennio Moriccone In Rom wird eines der wichtigsten Konzerthäuser nach dem verstorbenen Komponisten Ennio Morricone benannt. Nach einer Entscheidung des Stadtrates wird das Auditorium Parco della Musica künftig Ennio Morricone Auditorium heißen. Sein Sohn Andrea Morricone dirigiert zudem heute ein Sonderkonzert im römischen Rathaus anlässlich einer Gedenkfeier für seinen Vater. Der Komponist und zweifache Oscarpreisträger Ennio Morricone war am 6. Juli mit 91 Jahren in seiner Heimatstadt Rom gestorben.

Bund fördert Gerhart-Hauptmann-Museum in Erkner Das Gerhart-Hauptmann-Museum im brandenburgischen Erkner wird zu einem "Kultur- und Bildungsforum" ausgebaut. Es soll "Angebote für alle Bevölkerungsgruppen" machen, wie Brandenburgs Kulturministerium Manja Schüle (SPD) in Potsdam mitteilte. Dafür stünden rund 2,6 Millionen Euro an Bundesmitteln bereit. Der Dramatiker und Schriftsteller Gerhart Hauptmann (1862-1946) gilt als bedeutendster deutscher Vertreter des Naturalismus. Der Literatur-Nobelpreisträger lebte von 1885 bis 1889 in der Villa Lassen in Erkner, in der das Museum 1987 eröffnet wurde. Seine Sammlung umfasst rund 30.000 Gegenstände aus dem Besitz des Schriftstellers, darunter die Nobelpreis-Urkunde von 1912.

Karlsruher Theater-Intendant soll bleiben Trotz Protesten der Beschäftigten an seinem Führungsstil soll der Karlsruher Theater-Intendant Peter Spuhler an der Spitze des Badischen Staatstheaters bleiben. Das haben Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) als Vorsitzende des Verwaltungsrats und ihr Stellvertreter, der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD), nach einer Sitzung des Verwaltungsrats mitgeteilt. Künftig solle es einen Vertrauensanwalt für die Mitarbeitenden und regelmäßige Befragungen in der Belegschaft geben. Vor der Sitzung hatten mehr als 300 Beschäftigte mit einem Protest-Spalier für einen Neuanfang am Badischen Staatstheater demonstriert.