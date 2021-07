Karl-May-Festspiele in Elspe unter Corona-Bedingungen

Samstag, 3. Juli 2021

In Elspe im Sauerland hat am Freitagabend die Premiere der diesjährigen Karl-May-Festspiele unter Corona-Bedingungen stattgefunden. Während die Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein wegen der Pandemie abgesagt wurden, wird auf der Naturbühne in Nordrhein-Westfalen bis zum 5. September "Der Ölprinz" aufgeführt. Dies geschieht als Modellprojekt für Großveranstaltungen. Um die eineinhalb Meter Sicherheitsabstand zu wahren, wurden bei der Premiere nur 1.200 Zuschauer zugelassen - normalerweise sind es bis zu 3.500. Außerdem mussten sich alle Besucher registrieren und nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet waren. Die Besucher trugen während ihres Aufenthalts ein Amulett mit einem Chip, der registriert, ob man jemandem zu nahe kommt. Dieser Transponder kann ausgelesen werden, falls sich herausstellen sollte, das jemand trotz aller Maßnahmen coronapositiv gewesen ist.

Die Pariser Stadtverwaltung hat den Musikklub Bataclan gekauft. Es gebe eine lange Geschichte zwischen Paris und dem Klub, schrieb ein Mitarbeiter der Verwaltung auf Twitter, als der Kauf bekannt gegeben wurde. Die finanziellen Details wurden nicht bekannt. Im Bataclan hatten islamistische Attentäter am 13. November 2015 mehr als 80 Konzertbesucher getötet. Auch an anderen Orten der Stadt wurden damals Anschläge verübt. Insgesamt kamen 130 Menschen ums Leben.

Die Finanzierung für das Programm der Kulturhauptstadt Europas 2025 steht: In Chemnitz haben heute Bund, Land und Kommune eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Demnach stehen insgesamt rund 66 Millionen Euro bereit, wie die Stadtverwaltung Chemnitz mitteilte. Das Geld soll in die Umsetzung des künstlerischen Programms, in neue Erholungsorte und die Umgestaltung brachliegender Industriehallen oder leerstehender Wohnhäuser fließen. Chemnitz sei eine würdige Nachfolgerin früherer deutscher Kulturhauptstädte und stehe glaubwürdig für das, was Europa ausmache: Zusammenhalt in Vielfalt. Das sagte Kulturstaatsministerin Grütters anlässlich des Abkommens. Der Bund beteiligt sich mit 25 Millionen Euro an der Finanzierung, der Freistaat Sachsen und die Stadt Chemnitz steuern jeweils rund 20 Millionen Euro bei.