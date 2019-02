Kulturnachrichten

Montag, 4. Februar 2019

Karikaturist Haderer mit "Göttinger Elch" 2019 geehrt "Chronist unserer Geschichte" ausgezeichnet Der Karikaturist Gerhard Haderer ist am Sonntag im Deutschen Theater in Göttingen mit dem Satirepreis "Göttinger Elch" ausgezeichnet worden. "Seit mehr als 30 Jahren ist er der Chronist unserer Geschichte mit all ihren Widrigkeiten und Skandalen", teilte die Preisjury mit. Haderer wurde 1951 im oberösterreichischen Leonding bei Linz geboren. Mit seinen fotorealistischen Cartoons halte er der Gesellschaft einen Spiegel vor, entlarve Missstände und Übeltäter und schaffe aus ernstem Zorn hohe komische Kunst, hieß es in der Begründung der Jury. Der Elchpreis wird für ein satirisches Lebenswerk vergeben und ist mit 3.333 Euro und einer silbernen Elchbrosche dotiert. Haderers Cartoons erscheinen unter anderem in den Zeitschriften "Titanic", "Geo", "Wiener" und "Trend". Bereits am Samstag wurde im Alten Rathaus der Stadt eine Ausstellung mit rund 140 Arbeiten des Künstlers eröffnet.

Gottschalk erhält neuen Bayerischen Verdienstorden Die Auszeichnung verglühte beim Brand seiner Villa in Malibu Thomas Gottschalk hat nun Ersatz für seinen Bayerischen Verdienstorden bekommen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) überreichte dem Entertainer den Orden samt Urkunde in Gottschalks monatlicher Radiosendung im Bayerischen Rundfunk in München. Die Ehrung hatte der in Bamberg geborene Gottschalk 2001 aus den Händen des damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber (CSU) erhalten. Gottschalk hatte bei dem Brand im vergangenen November viele wichtige Unterlagen verloren. "In dem Safe, in dem alle Urkunden und Dokumente meiner gesamten Familie verglüht sind, befand sich auch mein Bayerischer Verdienstorden", schrieb der Entertainer dem Magazin "Der Spiegel".

Sundance Filmfestival 2019 nach zehn Tagen zu Ende Erste schwarze Frau mit Großem Preis der Jury ausgezeichnet Zehn Tage lang haben sich beim Sundance Filmfestival im US-Bundesstaat Utah wieder unabhängige Kino-Produktionen vorgestellt. Bei seiner 35. Ausgabe zeigte sich das renommierte Festival nicht nur besonders politisch, sondern auch unterhaltsam und emotional. Der Hauptpreis ging an das Drama "Clemency" von Chinonye Chukwu, das sich um eine Wärterin in einem Hochsicherheitsgefängnis dreht, die mit den emotionalen Anforderungen ihres Jobs zu kämpfen hat. Die Filmemacherin Chukwu hat eine neue Barriere durchbrochen: Sie ist die erste schwarze Frau, die den Großen Preis der Jury, für ihre US-amerikanische Produktion gewonnen hat. Die deutsche Ko-Produktion "Monos" von Alejandro Landes gewann einen Spezialpreis der Jury.

Berlinale-Kartenverkauf beginnt Lange Schlangen werden erwartet Drei Tage vor der 69. Berlinale startet am Montag der Kartenverkauf. Traditionell bilden sich zum Verkaufsstart lange Schlangen, manche stellen sich schon nachts am Schalter an. Bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin vom 7. bis 17. Februar laufen rund 400 Filme. Eröffnet wird das Festival mit Lone Scherfigs Drama "The Kindness of Strangers".