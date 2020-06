Kantatenchor der Christianskirche in Hamburg So bunt wie Ottensen

Kantatenchor der Christianskirche in Ottensen: Bach, Brahms und Hühnerbeine. (Beate Rump)

Über den Kantatenchor der Christianskirche sagen die Sängerinnen und Sänger, er sei so bunt wie ihr Stadtteil Ottensen. Dieser liegt an der Elbe: Vom Hamburger Hipster bis zum Hafenarbeiter sind dort alle vertreten.

Hühnerbeine spielen beim Kantatenchor der Christianskirche eine wichtige Rolle. Im Mittelpunkt allerdings stehen Bach, Mozart, Beethoven - und in Hamburg natürlich auch Brahms. Die Sängerschaft des Chors aus Ottensen ist so bunt gemischt wie die Bevölkerung des Hamburger Stadtteils. Ottensen liegt direkt an der Elbe, gegenüber dem Hafen. Weltoffenheit ist da quasi vorprogrammiert.

Die Christianskirche, die nach dem dänischen König Christian VI. benannt ist, ist die Heimat des Chores. Im Hamburger Westen regierte einst der dänische König, denn Dänemarks Grenze lag damals unmittelbar vor den Toren Hamburgs.

Nach den Proben findet stets das Hühnerbeinessen statt. In geselliger Runde gab es anfangs pikant marinierte, gegrillte Hähnchenkeulen. Weil diese dem Chorleiter so gut schmeckten, wurden diese immer häufiger serviert - und das informelle Treffen hatte seinen Namen weg: Hühnerbeinessen. Mittlerweile gibt es auch andere, vegetarische Leckereien - aber auf Hühnerbeine können sich alle einigen.

(nis)