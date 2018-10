Kulturnachrichten

Samstag, 27. Oktober 2018

Kanadier gewinnt Joseph Joachim Violinwettbewerb Wettstreit sei der Startpunkt für internationale Karrieren Der 24 Jahre alte Geiger Timothy Chooi hat den mit 50 000 Euro dotierten ersten Preis des renommierten Joseph Joachim Violinwettbewerbs gewonnen. Der Kanadier habe sich gegen fünf weitere Finalisten durchgesetzt, teilte die Stiftung Niedersachsen mit, die den Wettstreit seit 1991 ausrichtet. Der 24-Jährige erhält außerdem eine besondere Leihgabe - eine Violine des italienischen Geigenbauers Giovanni Battista Guadagini aus dem 18. Jahrhundert. Darüber hinaus sind internationale Debütkonzerte und eine CD-Aufnahme mit dem Preis verbunden. Der zweite und dritte Preis gingen an Violinistinnen aus der Urkaine und Frankreich. Der Joseph Joachim Violinwettbewerb wird alle drei Jahre von der Stiftung Niedersachsen ausgerichtet. Der Wettstreit sei der Startpunkt für internationale Karrieren der Violinisten.

Lederer: Kultur muss Rückgrat gegen Rechts zeigen Berlins Kultursenator kritisiert Konzertabsage des Bauhaus Dessau Angesichts des zunehmenden Drucks von Rechts sieht der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Linke) die Kultureinrichtungen der Bundesrepublik in der Pflicht. Diese müssten miteinander diskutieren, wie weit sie zurückweichen wollten, erklärte Lederer in der ZDF-Kultursendung "aspekte". "Wo kommen wir hin, wenn wir in dieser Richtung nicht Rückgrat zeigen?" Die Stiftung Bauhaus Dessau hatte ein Konzert der linken Punkband Feine Sahne Fischfilet abgesagt, nachdem rechte Gruppierungen zum Protest gegen den Auftritt aufgerufen hatten. Lederer fand zu dem Vorgang deutliche Worte: "Wenn man das aufgibt, was das Bauhaus ausmacht, damit die Tapete heile bleibt, dann hat man die Idee verraten."

Festivalleiterin fordert freies Theater für München Mushak: München sei nahezu die einzige Großstadt ohne freies Theater Festivalleiterin Milena Mushak fordert zum 10. Jubiläum des Festivals "Politik im Freien Theater" ein freies Theater für München. "Es ist eine der ganz wenigen Großstädte in Deutschland, die so etwas nicht hat. Meines Erachtens wäre es wirklich wünschenswert, dass man die Freie Szene derart wertschätzt, dass man jetzt endlich, nach endlosen Debatten, dieses Theaterhaus doch wirklich mal auf den Weg bringt." sagte Mushak im Deutschlandfunk Kultur. Das freie Theater sei im Besonderen ein Ort, an dem politische Bildung passiere. Hier gäbe es auch einen Bildungsauftrag, der an der Lebenswelt der Leute andocken würde. Das Festival "Politik im Freien Theater" zählt zu den international wichtigsten Vernetzungstreffen der Freien Theaterszene. Initiiert wurde es vor 30 Jahren von der Bundeszentrale für Politische Bildung mit der Idee, die freien Theater als Diskussionsorte des politischen Geschehens zu stärken.

Motown-Gitarrist Wah Wah Watson gestorben Der Musiker hatte unter anderem mit Michael Jackson und Marvin Gaye gespielt Der Motown-Gitarrist Wah Wah Watson, der unter anderem Marvin Gaye und Michael Jackson begleitete, ist tot. Watson sei bereits am Mittwoch im Alter von 67 Jahren gestorben, berichteten US-Medien unter Berufung auf seine Ehefrau Itsuko Aono. "Er wird sehr vermisst werden, aber Musik ist für immer", sagte sie laut Mitteilung. "Wo auch immer er ist, er groovt." Woran Watson, der mit bürgerlichem Namen Melvin Ragin hieß, starb, wurde zunächst nicht bekannt. Er hatte seine Karriere als Studiomusiker für die Plattenfirma Motown begonnen. Der Benutzung des Wah-Wah-Pedals beim Gitarrenspiel verdankte er seinen Künstlernamen. Vor allem in den 70er und 80er Jahren feierte er solo und als Begleitung für berühmte Musikstars wie Marvin Gaye, Michael Jackson und den Bands The Temptations und The Supremes Erfolge.

Grüne: Bauhaus-Sprecherin ist „Bauernopfer" Entscheidendere Rolle spielten Direktorin Perren und Kulturminister Robra Die freigestellte Dessauer Bauhaus-Pressesprecherin Helga Huskamp ist nach Ansicht der Grünen-Politikerin Cornelia Lüddemann ein "Bauernopfer" in der Diskussion um die Absage des Konzerts von Feine Sahne Fischfilet. Im Kern gehe es in dem Fall um die Entscheidung über die Absage des Konzerts von Feine Sahne Fischfilet auf der Bauhausbühne, und die habe die Direktorin Claudia Perren nach einer Beratung mit Kulturminister Rainer Robra (CDU) getroffen. Die Rolle von Perren und dem Stiftungsratsvorsitzenden Robra sei für sie die entscheidende, betonte Lüddemann. Mit der Freistellung der Sprecherin hat die Diskussion um die Absage des Konzerts der linken Punkband am Bauhaus erste personelle Konsequenzen. Die Stiftung hatte ein ZDF-Konzert in der Reihe "zdf@bauhaus" mit der Band abgelehnt, nachdem rechte Gruppierungen zum Protest gegen den Auftritt aufgerufen hatten. Stiftungsdirektorin Claudia Perren hatte nach der anschließenden massiven Kritik Fehler bei der Kommunikation eingeräumt. Feine Sahne Fischfilet wird nun am 6. November in der Alten Brauerei in Dessau auftreten.

Thalia-Intendant Lux fordert Bekenntnis zu Europa Dabei gehe es besonders um die gemeinsamen Ideale Zum 175. Jubiläum seines Hauses fordert der Intendant des Hamburger Thalia-Theaters Joachim Lux ein klares Bekenntnis der Theater zu Europa. "Wir müssen uns zu Europa bekennen, nicht nur als Wirtschaftsraum, sondern zu seinen Idealen", sagte Lux der Deutschen Presse-Agentur. "Denn es gibt sie ja: Es sind die Ideale der Französischen Revolution: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit." Der 60jährige, der das Thalia-Theater in Hamburg seit der Saison 2009/10 leitet, erläuterte: "Theater muss das eigene kulturelle Erbe schützen, bewahren und aus dem Geist der eigenen Gegenwart befragen." Dies sei wichtig, weil der Verlust des kulturellen Gedächtnisses zur Geschichtslosigkeit führe. Gleichzeitig dürfe sich Theater nicht aus der gesellschaftspolitischen Gegenwart davonstehlen, sondern müsse sich zu ihr bekennen. "Beides zusammen schützt gegen den Geist politischer Einfalt, der nicht nur in Deutschland, sondern leider in der gesamten westlichen Welt in Mode ist", meinte Lux.

Berliner Gefangenenzeitung feiert 50. Geburtstag "der lichtblick" erscheint unzensiert und wird auch im Ausland gelesen Die Berliner Gefangenenzeitung "der lichtblick" informiert seit 50 Jahren über den Knastalltag. Sie rechne nicht damit, dass die Themen ausgehen, schreibt die Redaktionsgemeinschaft in der Jubiläumsausgabe. Es bleibe Aufgabe, auf Missstände hinzuweisen. Nach Angaben der Senatsverwaltung für Justiz ist es bundesweit einmalig, dass eine Gefangenenzeitung nicht zensiert wird. Am 25. Oktober 1968 erschien die erste Ausgabe. Heute ist es die bundesweit auflagenstärkste Gefangenenzeitung mit mehr als 8000 Exemplaren. "der lichtblick" erscheint mindestens viermal im Jahr. Es geht um den Gefängnisalltag, Rechtspolitik, Resozialisierung und Strukturprobleme im Vollzug. Die Redakteure sind Strafgefangene im Männergefängnis Berlin-Tegel. Auch in anderen Gefängnissen und im Ausland werden die Hefte gelesen.