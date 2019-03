Kulturnachrichten

Mittwoch, 6. März 2019

Kanada: Radios verzichten auf Musik von Jackson Norwegischer Rundfunk nimmt Musik dagegen wieder ins Programm. Eine Reihe großer Radiosender in Kanada will angesichts neuer Pädophilie-Vorwürfe vorerst keine Lieder von Michael Jackson mehr spielen. Das gab das Medienunternehmen Cogeco bekannt. Man habe sich nach der Ausstrahlung der Dokumentation "Leaving Neverland" zu dem Schritt entschlossen. In Norwegen dagegen macht der Rundfunk NRK einen Rückzieher von seiner Entscheidung, die Musik Jacksons aus dem Programm zu nehmen. Damit reagiere man auf Kritik, die den NRK erreicht habe. „Der Entschluss war falsch. Wir müssen zwischen Kunst und Künstler unterscheiden“, erklärte Rundfunkchef Thor Gjermund Eriksen. Es solle nicht der Eindruck entstehen, dass man eine Position dazu beziehe, ob Jackson schuldig sei oder nicht.

Studie: Vertrauen in Medien variiert stark Harter Kern an Kritikern Trotz der "Lügenpresse"-Debatten vertraut ein großer Teil der Menschen in Deutschland einer Studie zufolge weiter den etablierten Medien. Zugleich hat sich aber auch ein fester Kern an Kritikern herausgebildet. Das ist das Ergebnis einer Befragung der Publizisten der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität. Die Kritiker verurteilten die Medien pauschal und seien überdurchschnittlich häufig an den Rändern des politischen Spektrums zu finden. Immerhin jeder vierte Befragte wirft den Medien demnach gezielte Manipulation vor. Die Zahlen der Studie belegen den Mainzer Publizisten zufolge auch eine zunehmende Entfremdung zwischen Menschen und Medien.

Nächste Wiesbaden Biennale für August 2020 geplant Kuratorin war tödlich verunglückt Das Kunst- und Theaterfestival Wiesbaden Biennale soll auch nach dem Tod von Kuratorin Maria Magdalena Ludewig stattfinden. Die nächste Ausgabe ist nach Angaben des Hessischen Staatstheaters für August 2020 geplant. Die Gespräche über eine neue Besetzung des Postens liefen, sagte eine Theatersprecherin. Ludewig war Anfang des Jahres im Alter von 36 Jahren auf Fuerteventura tödlich verunglückt. Gemeinsam mit Martin Hammer hatte die Kuratorin zuvor 2016 und 2018 die Wiesbaden Biennale des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden künstlerisch gestaltet.

Kunstprojekt plant "Palast der Republik" Sitz der Volkskammer soll wieder erlebbar werden Knapp 30 Jahre nach dem Mauerfall soll der abgerissene "Palast der Republik" in Berlin symbolisch wieder errichtet werden. Dazu wird das Haus der Berliner Festspiele für das kommende Wochenende mit Bronzefolie beklebt und das Foyer umgestaltet. Bei dem Kunstprojekt sollen Besucher vom 8. bis zum 10. März die Wendejahre 1989/90 unter bislang kaum beachteten Perspektiven neu erleben können, wie der Intendant der Berliner Festspiele, Thomas Oberender, betonte. Der 1976 in Ost-Berlin eröffnete "Palast der Republik" am Standort des alten Berliner Schlosses war gleichzeitig Sitz der Volkskammer, des Parlaments der DDR, und öffentliches Kulturhaus. Nach der friedlichen Revolution 1990 wurde die Einrichtung wegen Asbestverseuchung geschlossen und zwischen 2006 und 2008 zugunsten des Aufbaus des Humboldt-Forums abgerissen.

Initiative: "Gender-Unfug" zerstört deutsche Sprache Verein Deutsche Sprache und Prominente lancieren "Aufruf zum Widerstand" Der Verein Deutsche Sprache und 100 Erstunterzeichner vor allem aus Wissenschaft, Medien und Kultur wenden sich in einem "Aufruf zum Widerstand" gegen sogenannte geschlechtergerechte Sprache. Die "zerstörerischen Eingriffe in die deutsche Sprache" würden durch das Bestreben nach mehr Geschlechtergerechtigkeit motiviert, heißt es in dem in Dortmund verbreiteten Appell unter der Überschrift "Schluss mit dem Gender-Unfug!". Allerdings werde gar kein Beitrag zur Besserstellung der Frau in der Gesellschaft geleistet. Zu den Initiatoren des Aufrufs gehören die Schriftstellerin Monika Maron, der Journalist Wolf Schneider, der Vereins-Vorsitzende Walter Krämer sowie Josef Kraus, ehemaliger Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Unterzeichent haben Prominente wie Sibylle Lewitscharoff, die Lyriker Wulf Kirsten, Günter Kunert und Reiner Kunze, Peter Hahne, Dieter Nuhr und Dieter Hallervorden, Kai Diekmann und Bastian Sick sowie 14 Professorinnen und Professoren für Germanistik und Sprachwissenschaften.

Neue Manuskripte Einsteins zeigen genialen Geist Jerusalemer Universität präsentiert 110 Seiten Material Erstmals der Forschung zugängliche Originalmanuskripte Albert Einsteins geben neue Einblicke in die Gedankengänge des Nobelpreisträgers. Die Albert-Einstein-Archive an der Hebräischen Universität in Jerusalem präsentierte 110 Seiten, darunter auch persönliche Briefe an Einsteins langjährigen Freund Michele Besso sowie einen an seinen Sohn Hans Albert. "Er hat ganze Seiten mit mathematischen Kalkulationen mit sehr wenig Text gefüllt", sagte Hanoch Gutfreund, Direktor der Albert-Einstein-Archive. "Die waren entweder Vorbereitungen auf atemberaubende Artikel oder Zusammenfassungen von Ideen, wenn er damit rang, die einheitliche Feldtheorie zu formulieren." Die Unterlagen zeigten, wie sein kreativer Geist gearbeitet habe. Albert Einstein, dessen Geburtstag sich am 14. März zum 140. Mal jährt, wurde 1921 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet.

Weltmusikpreis Ruth für Münchner Hackbrett-Spieler Rudi Zapf habe das Hackbrett populär gemacht Der Münchner Hackbrett-Spieler Rudi Zapf erhält in diesem Jahr den Weltmusikpreis Ruth. Das teilten die Veranstalter des Weltmusikfestivals Rudolfstadt mit, die den Preis gemeinsam mit dem Mitteldeutschen Rundfunk und dem Arbeitskreis Creole ausloben. Zapf erhalte den Preis für sein Lebenswerk. Er habe sich in den vergangenen Jahrzehnten "unschätzbare Verdienste um die Popularisierung des Hackbretts" erworben. Das Hackbrett ist ein Saiteninstrument, das mit Klöppeln gespielt wird. Zapf setze es in verschiedenen Musikstilen bis hin zum Rock ein. Der Preis wird während des Festivals für Weltmusik - einer Mischung aus verschiedenen Musikformen aus aller Welt - am 6. Juli in Rudolstadt verliehen.

Ungereimtheiten: "Zeit" trennt sich von Mitarbeiter Verstöße gegen die journalistische Sorgfaltspflicht Der Zeitverlag beendet die Zusammenarbeit mit einem freien Mitarbeiter, von dem sich zuvor schon die "Süddeutsche Zeitung" getrennt hat. Die Chefredaktionen von "Zeit" und "Zeit Online" begründeten die Entscheidung mit Verstößen gegen die Sorgfaltspflicht und die journalistischen Grundsätze, wie es auf dem "Zeit Online"-Blog "Glashaus" heißt. Bei der Überprüfung der Artikel seien in elf Fällen eine oder mehrere Ungereimtheiten aufgefallen, dass etwa die Ereignisse mehrerer Tage zur Beschreibung eines einzigen Tages verdichtet worden seien. Der Autor beteuere, dass alle Fehler ohne Täuschungsabsicht entstanden seien, heißt es in dem Blog weiter. Der "Spiegel", für den der freie Mitarbeiter ebenfalls Texte geschrieben hat, will dem Autoren künftig ebenfalls keine Aufträge mehr erteilen, wie ein Sprecher sagte. Die Untersuchung und abschließende Bewertung der Artikel laufe aber noch.

US-Musiker R. Kelly beteuert seine Unschuld R&B-Star weist Vorwurf sexuellen Missbrauchs in CBS-Interview zurück Der US-Musiker R. Kelly hat sich erstmals seit seiner Anklage wegen sexuellen Missbrauchs öffentlich zu Wort gemeldet. In einem Interview im TV-Sender CBS beteuerte der R&B-Sänger am Dienstag erneut seine Unschuld. Kelly war am 22. Februar in Chicago verhaftet, später aber gegen Kaution freigelassen worden. Die Vorwürfe drehen sich um vier mutmaßliche Opfer, von denen drei zum vermutlichen Tatzeitpunkt minderjährig gewesen sein sollen. Kelly nannte die Vorwürfe "nicht wahr". Auf die Frage von Moderatorin Gayle King, ob er Frauen gegen ihren Willen als Sklavinnen gehalten habe, antwortete Kelly: "Das ist dumm!" Wie blöd müsste er sein, um "Mädchen gegen ihren Willen festzuhalten, sie in meinem Keller anzuketten und sie nicht essen oder raus zu lassen", fragte Kelly. Als King nachhakte, brach er in Tränen aus. Nach eigenen Angaben plant CBS auch die Ausstrahlung von Interviews mit zwei Frauen, die mit Kelly zusammenleben. Eine von ihnen soll laut ihren Eltern gegen ihren Willen festgehalten werden.

Italien und Frankreich beenden da Vinci-Streit Bilder aus italienischen Museen werden an den Louvre verliehen Laut einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ haben sich die Kulturminister aus Italien und Frankreich im Streit um die Ausleihe mehrerer Werke von Leonardo da Vinci geeinigt. Demnach sollen die Gemälde aus italienischen Museen nun doch für eine Retrospektive im Herbst zum 500. Todestag des Renaissance-Genies an den Pariser Louvre verliehen werden. Dies war bereits 2017 vereinbart worden, doch Italiens Kulturstaatssekretärin Lucia Borgonzoni hatte sich vor kurzem dagegen ausgesprochen. Nun habe der italienische Kulturminister Alberto Bonisoli erklärt, Leonardos Werk sei „nicht nur italienisches, sondern europäisches und universelles Kulturgut“. Im Gegenzug erwarte Italien französische Leihgaben Raffaels in dessen 500. Todesjahr 2020.

Yvette Gerner wird Intendantin von Radio Bremen Sie tritt am 1. August ihr Amt an Yvette Gerner wird die erste Intendantin von Radio Bremen. Der Rundfunkrat hat die 51-Jährige zur Nachfolgerin von Jan Metzger gewählt, wie der Sender mitteilte. Sie tritt am 1. August ihr Amt an. Seit 1945 hatte Radio Bremen dann insgesamt acht Intendanten. Die promovierte Politikwissenschaftlerin und derzeitige Chefin vom Dienst in der Chefredaktion des ZDF hatte sich am Nachmittag dem Rundfunkrat vorgestellt. Neben dem Studium der Politischen Wissenschaft, Germanistik und Slawistik hatte Gerner als freie Mitarbeiterin bei der Zeitung "Die Rheinpfalz" in Speyer begonnen. Später wechselte sie zum ZDF, wo sie unter anderem in der Hauptredaktion Außenpolitik tätig war.

Scala wegen Geld aus Saudi-Arabien in der Kritik Opposition nennt Finanzierung "Schlag ins Gesicht in Sachen Menschenrechte" Die weltberühmte Mailänder Scala hat durch ein Finanzierungs-Abkommen mit Saudi-Arabien scharfe Kritik auf sich gezogen und eine Debatte über Kultursponsoring und Menschenrechte ausgelöst. Der Leiter des traditionsreichen Opernhauses, Alexander Pereira, bestätigte in der Zeitung "La Repubblica", dass sein Haus eine Vereinbarung mit dem Kulturministerium in Riad getroffen habe. Sie sehe vor, dass die Scala fünf Jahre lang je drei Millionen Euro erhalte. Oppositionspolitiker kritisierten die Pläne scharf und verwiesen dabei auf Menschenrechtsverletzungen durch Saudi-Arabien. So war der regierungskritische Journalist Jamal Khashoggi im vergangenen Oktober im Konsulat seines Landes in Istanbul ermordet worden. "Die Vorstellung, dass die Saudis in die Scala kommen, ist ein Schlag ins Gesicht in Sachen Menschenrechte", sagte der Europaabgeordnete der Demokratischen Partei, Antonio Panzeri. Laut Pereira kam der Kontakt über Vertraute des lombardischen Regionalpolitikers Attilio Fontana zustande, der genau wie Italiens stellvertretender Premierminister Matteo Salvini zur fremdenfeindlichen Lega-Partei gehört. Im Gegenzug für die Spende soll nach italienischen Medienberichten der saudische Kulturminister, Prinz Badr bin Abdullah, in den Aufsichtsrat der Scala aufgenommen werden.

Wecker verteidigt Friedenspreis für "Jüdische Stimme" Antisemitismus-Vorwürfe seien nicht nachvollziehbar Im Streit um die Verleihung des Göttinger Friedenspreises hat sich der Vorjahrespreisträger Konstantin Wecker zu Wort gemeldet. "Für mich als Preisträger des Göttinger Friedenspreises sind die Vorwürfe, dass es sich bei der Organisation 'Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost' um eine antisemitische Bewegung handeln solle, nicht nachvollziehbar", schreibt der Liedermacher in einem offenen Brief an Universitätspräsidentin Ulrike Beisiegel, Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler und Sparkassenchef Rainer Hald. Der Verein "Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost" steht bei den Kritikern im Verdacht, die anti-israelische Bewegung BDS (Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen) zu unterstützen. Sie ruft zum Boykott israelischer Künstler, Wissenschaftler und Unternehmer auf.