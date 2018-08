Kulturnachrichten

Mittwoch, 15. August 2018

Kammeroper Schloss Rheinsberg unter neuer Leitung Georg Quander folgt auf Frank Matthus Der frühere Intendant der Deutschen Staatsoper Berlin, Georg Quander, wird neuer künstlerischer Direktor der Kammeroper und Musikakademie Rheinsberg. Mit Quander gibt es erstmals eine gemeinsame künstlerische Leitung. Der 57-jährige Musikwissenschaftler und Regisseur habe profunde und langjährige Erfahrungen im künstlerischen Management und verfüge über beste Kontakte auch in die internationale Musiktheaterszene, erklärte Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch in Potsdam. Quander übernimmt die Leitung des Kammeroper-Festivals von dem Schauspieler und Regisseur Frank Matthus, der das Amt von 2014 bis 2018 innehatte. Das internationale Festival junger Opernsänger findet seit 1991 jährlich im Juli und August statt. Das Land unterstützt die Musikkultur Rheinsberg in diesem Jahr mit 1,35 Millionen Euro, im Jahr 2020 sollen es 1,86 Millionen Euro sein.

Mitbegründer der Duisburger Filmwoche gestorben Klaus Wildenhahn prägte in den 60ern den deutschen Dokfilm Der Mitbegründer der Duisburger Filmwoche, Klaus Wildenhahn, ist tot. Der Dokumentarfilmer sei am 9. August im Alter von 88 Jahren in Hamburg gestorben, teilte die Duisburger Filmwoche mit. Wildenhahn habe den deutschen Dokumentarfilm seit den 60er Jahren als Regisseur, Lehrer und Fernsehredakteur geprägt. Er hatte das jährlich in Duisburg stattfindende Festival des deutschsprachigen Dokumentarfilms mitbegründet und war lange Mitglied der Auswahlkommission. Die 42. Duisburger Filmwoche findet in diesem Jahr vom 5. bis 11. November statt. Im Rahmen des Festivals soll an den Mitbegründer erinnert werden.

München erhält Sammlung des Fotografen Roger Ballen New Yorker Künstler schenkt Stadmuseum seine Arbeiten Das Münchner Stadtmuseum erhält 175 Originalbilder des Fotografen Roger Ballen. Die Fotos stammen aus sämtlichen Schaffensperioden Ballens zwischen 1960 und 2014, wie das Museum am Dienstag mitteilte. Ballen gilt als einer der bekanntesten zeitgenössischen Fotografen. Er wurde 1950 in New York geboren und lebt heute in Südafrika. Ballens Werke zeugten von seiner "Faszination für das Groteske und Abgründige", würdigte das Museum die Arbeiten Ballens. Seine Aufnahmen basierten stets auf dem Prinzip des Dokumentarischen. Dank der Schenkung bekommt die Sammlung Fotografie des Stadtmuseums den international umfangreichsten Bestand an Arbeiten des Künstlers.

Berlin: Ehrengräber für Klaus Schütz und Christa Wolf Insgesamt gibt es in Berlin nun 666 Ehrengräber Die letzten Ruhestätten des früheren Regierenden Bürgermeisters Klaus Schütz (SPD/1926-2012) und der Schriftstellerin Christa Wolf (1929-2011) in Berlin sind nun Ehrengräber. Der Senat veröffentlichte eine Liste mit 23 neu anerkannten Ehrengrabstätten, deren Pflege und Instandhaltung der Staat bezahlt.

Darunter sind auch die Gräber des Museumsdirektors Wilhelm von Bode (1845-1929), des Drehbuchautors Curth Flatow (1920-2011) oder des Schauspielers und Nazi-Gegners Hans Otto (1900-1933). Insgesamt gibt es in Berlin nunmehr 666 Ehrengräber. Dabei handelt es sich um eine Ehrung Verstorbener, die zu Lebzeiten besondere Leistungen erbracht oder sich um die Stadt verdient gemacht haben. Die Anerkennung einer solchen Grabstätte erfolgt in der Regel frühestens fünf Jahre nach dem Tod für zunächst 20 Jahre. Der Zeitraum kann anschließend verlängert werden.