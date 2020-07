Kammermusik für Violoncello und Klavier Sonne und Süden in der Musik

Moderation: Christine Anderson

Cellist Andrei Ioniţă entdeckte mit 8 Jahren das Cello für sich. (Andrei Ioniţă / Nikolaj Lund)

Mit Violoncello und Klavier im musikalischen Reisegepäck spielen zwei junge Berliner Künstler Werke von Spaniern und Franzosen, voller Sonne in der Musik. Zum Abschluss gibt es noch romantische Musik von Franz Schubert.

Zwei junge Musiker haben für uns einen Abend gestaltet, der kurzweiliger kaum sein könnte, der mit seinen südlich-sonnigen Farben direkt Reiselust weckt. Der Cellist Andrei Ioniță und seine Klavierpartnerin Naoko Sonoda spielen Kammermusik von Francis Poulenc, Ernest Chausson, Enrique Granados, Gaspar Cassadó und Jérôme Ducros.

Der Meisterschüler

Sie beginnen mit einem kurzen Werk für Violoncello und Klavier von Gaspar Cassadó. Der weltberühmte spanische Cellist, geboren 1897 soll der Lieblingsschüler von Pablo Casals gewesen sein, Es heißt, Casals habe Cassadó entdeckt, als dieser 1907 - als neunjähriges Kind - seinen ersten öffentlichen Celloabend gab, Casals wollte diesen begabten Jungen unbedingt weiter ausbilden und holte ihn mit einem Stipendium von Barcelona zu sich nach Paris. Cassadó wurde tatsächlich ein Weltklasse-Cellist. Er war allerdings nicht nur Cellist, sondern auch ein ehrgeiziger Komponist, und als solcher Schüler von Maurice Ravel.

Vom Juristen zum Komponisten

Danach hören Sie von Ernest Chausson ein kurzes Cellostück, benannt "Piece", aus dem Sommer 1897. Chausson, ließ sich zunächst zum Juristen ausbilden, wurde jedoch dann kurz Kompositionsschüler von Jules Massenet. Seine "Piece" von 1897 zeigt Kantilenen mit langem Atem, die ganz simpel beginnen und dann regelrecht ekstatisch werden.

Sommer auf dem Land

Die beiden Musiker spielen im Anschluss die Cello-Sonate von Francis Poulenc. Erste Entwürfe entstanden in der Kriegszeit. Poulenc war noch mit 41 Jahren eingezogen worden und nach dem Waffenstillstand 1940 zog er sich für den Sommer zu einer Freundin aufs Land zurück, um zu komponieren.

Die Pianistin Naoko Sonoda lebt und arbeitet zur Zeit in Berlin. (Naoko Sonoda / Philipp Plum)

Die zunächst liegengebliebene Sonate wurde auf Bitte des Cellisten Paul Fournier dann erst 1948 vollendet und von diesem 1949 in Paris uraufgeführt, Fournier hatte auch bei der Einrichtung der Celloparts geholfen, denn Poulenc war mit dem Instrument nicht gut vertraut. Der Cellosonate von Francis Poulenc hört man nicht an, wie schwer sie technisch ist.

Spanische Melodien für musikalisches Feuer

Zwölf "Danzas Espanolas" hat der Pianist und Komponist Enrique Granados für Klavier komponiert und sie ab 1892 in mehreren Heften veröffentlicht. Er hat damit eine Reise durch die spanischen Provinzen unternommen und deren Musik-Traditionen einfließen lassen.

Dieser offensichtliche kompositorische Rückgriff auf die Folklore war jedoch damals kurz vor der Wende zum 20. Jahrhundert – nicht als konservatives Statement zu verstehen, im Gegenteil, er war eine Geste des Fortschritts, denn Granados und seine Mitstreiter - wie sein Lehrer Felipe Pedrell - wollten die spanische Musik erneuern, indem sie ganz nah an die vielfältigen Traditionen des Landes heranrückten, und diese für den Konzertsaal bearbeiteten.

Fliegende Technik

Und das dritte kurze Stück stammt von dem französischen Komponisten Jérôme Ducros. Der 1974 geborene Musiker ist Pianist, als solcher Kammermusiker und auch ein gefragter Filmkomponist. Er hat im Jahr 2000 ein Stück für Cello und Klavier komponiert namens "Encore", also Zugabe, eine Art moderner Hummelflug, ein echtes Virtuosenstück, in dem es auf vor allem auf Tempo und Witz ankommt.

Vergessenes Instrument - geliebte Sonate

Das Instrument, für das Schubert diese Sonate schuf, ist heute nicht mehr in Gebrauch und war auch nie populär. Der Arpeggione wurde 1823 in Wien erfunden und war nur dort und nur für kurze Zeit in Mode. Der Korpus erinnert in Größe und Form an eine Gitarre. Das Instrument, das man auch "Bogengitarre" nannte, hat wie diese sechs Saiten. Auf der Decke steht jedoch ein hoher und gewölbter Steg wie bei einem Cello, so dass die Saiten mit einem Bogen gestrichen werden können.

Andrei Ioniţă stammt aus Bukarest. (Andrei Ioniţă / Nikolaj Lund)

Franz Schubert hat in seinem Kammermusikjahr 1824 nun auch für dieses - eher zart klingende - Instrument ein Werk geschrieben, und zwar auf Bitte des Musikers Vinzenz Schuster, der im Wien der 1820er Jahre als Arpeggione-Virtuose auftrat. Das Werk wurde so beliebt, dass Geiger, Bratscher und Cellisten die Sonate für ihr Instrument eingerichtet haben. Bis heute ist es ein äußerst beliebtes Konzertstück.

Aufzeichnung des Konzertes vom 5. Juli 2020 in der St. Matthäuskirche Berlin-Tiergarten

Gaspar Cassadó

"Requiebros" für Violoncello und Klavier

Ernest Chausson

Pièce op. 39 für Violoncello und Klavier

Francis Poulenc

Sonate für Violoncello und Klavier FP 143

Konzertpause. Darin: Gespräch mit den Musikern.

Enrique Granados

"Danzas Españolas":

Nr. 5. Andaluza

Francis Poulenc

"Chansons Gaillardes" FP 42 für Violoncello und Klavier:

Nr. 8. Sérénade

Jérôme Ducros

"Encore" für Violoncello und Klavier

Franz Schubert

Sonate a-Moll "Arpeggione" D 821 für Violoncello und Klavier

Andrei Ioniţă, Violoncello

Naoko Sonoda, Klavier