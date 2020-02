Kulturnachrichten

Donnerstag, 20. Februar 2020

Käthe-Kollwitz-Museum im Schloss Charlottenburg Die offene Standortfrage des Berliner Käthe-Kollwitz-Museums ist entschieden. Das Museum wird in den repräsentativen Theaterbau des Schlosses Charlottenburg ziehen. Ein entsprechender Mietvertrag wurde mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg abgeschlossen. Ab Sommer 2022 wird sich das Käthe-Kollwitz-Museum in dem dreistöckigen frühklassizistischen Gebäude präsentieren, das nach Plänen von Carl Gotthard Langhans, dem Architekten des Brandenburger Tores, errichtet wurde.

Berichte: Rapper Pop Smoke erschossen Der US-Rapper Pop Smoke ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge in Los Angeles erschossen worden. Neben der Internetseite "TMZ" zitierte auch die "Los Angeles Times" Ermittlerkreise. Die Polizei gab an, dass am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) ein Notruf über einen Hauseinbruch in den Hollywood Hills eingegangen sei. Beim Eintreffen der Beamten sei Pop Smoke mit Schusswunden aufgefunden worden. Im Krankenhaus sei er für tot erklärt worden. Erst vor wenigen Tagen hatte der New Yorker Musiker sein Album "Meet The Woo, V.2" herausgebracht, mit dem der 20-Jährige auf Anhieb auf Platz sieben der US-Billboard-Charts einstieg.

Nationaler Kulturrat in Ungarn gegründet Der ungarische Ministerpräsident Orban hat in Budapest die Gründungssitzung des neuen Nationalen Kulturrates geleitet. Dieser gewährleiste die fachlichen Grundlagen für die einheitliche Regierungsstrategie zur Lenkung der kulturellen Zweige, hieß es in einer Mitteilung. Dem Gremium gehören die Leiter 18 staatlicher und staatsnaher Kulturinstitutionen an, darunter die Staatsoper, das Nationalmuseum und die Nationalbibliothek. Die Gründung basiert auf dem Kulturgesetz von Ende vergangenen Jahres, demzufolge Ungarn die Verantwortung dafür übernimmt, die nationale Kultur zu bewahren und die nationale Identität zu stärken. Kritiker sehen in dem Rat ein weiteres Werkzeug der Orban-Regierung, unabhängige Kultur und autonome Kulturschaffende zu reglementieren und zu unterdrücken.

Geigerin spielt während eigener Gehirn-OP Um ihre Fähigkeiten als Geigerin zu behalten, hat eine Britin während ihrer Gehirn-Operation ihr Instrument gespielt. Dagmar Turner dankte den Ärzten für ihre Mühe - unter anderem sei eigens eine OP-Position gefunden worden, bei der sie spielen konnte. Wie die King's-College-Klinik in London mitteilte, war bei Turner 2013 ein Tumor entdeckt worden, der größer wurde. Deshalb sei die 53-Jährige, die im Symphonie-Orchester der Insel Wight spielt, operiert worden. Durch die ungewöhnliche Methode wollten die Ärzte nach eigenen Angaben sicherstellen, dass bei der OP keine Nerven beschädigt werden, die für die Bewegung der Finger verantwortlich sind. Dies sei bei der Operation im vergangenen Monat gelungen.

Sender wollen nachhaltig Filme produzieren 24 Sender, Produktionsgesellschaften und Filmförderer haben in Berlin mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) eine gemeinsame Erklärung zur Nachhaltigkeit in der Film- und Serienproduktion unterzeichnet. Die Unterzeichnenden wollen negative ökologische Auswirkungen bei der Produktion so weit wie möglich minimieren. Vor allem Flüge zu und von Drehorten, Einweggeschirre und übermäßigen Müll an den Sets hatten in der Vergangenheit für Kritik in der Filmbranche gesorgt. Ab 2020 soll ein Zertifikat besonders nachhaltige Produktionen auszeichnen, später dann verbindliche Nachhaltigkeitskriterien in den Förderrichtlinien der Filmförderung des Bundes hinzu kommen.

Allianz der Freien Künste kritisiert Grundrente Die Allianz der Freien Künste fordert eine drastische Absenkung der vom Bundeskabinett beschlossenen Zugangsbedingungen zur Grundrente. Das geplante Gesetze führe dazu, dass Tausende professionelle Kunstschaffende keine Grundrente erhielten, obwohl sie die Mindestanforderung von 33 Beitragsjahren erfüllten, kritisierte das Bündnis in Berlin. Die Allianz bezieht sich dabei auf eine Statistik der Künstlersozialkasse. Diese weise knapp 20.000 Künstlerinnen und Künstler aus, die die im Gesetzentwurf vorgesehenen 30 Prozent des jährlichen Durchschnittseinkommens nicht erzeilen - das sind 11.361 Euro im Jahr. Zudem seien überproportional viele Frauen davon betroffen, beklagte die Allianz der Freien Künste.