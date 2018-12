Kabarettist und Autor Eckart von Hirschhausen "Die Bühne ist mein Ursprung"

Moderation: Susanne Führer

Der Mediziner, Comedian, Schriftsteller und Moderator Eckart von Hirschhausen, aufgenommen bei der MDR-Talkshow "Riverboat" am 5.10.2018 in Leipzig (picture alliance/dpa-Zentralbild)

Seine ersten Auftritte hatte er als Zauberer. Heute ist der studierte Arzt Eckart von Hirschhausen ein erfolgreicher Kabarettist und Buchautor. Unterhaltsam nimmt er medizinische Fragen aufs Korn - und betreibt seine ganz eigene Art von Seelsorge.

Lange bevor er mit seinem "medizinischen Kabarett" bekannt wurde, stand Eckart von Hirschhausen als Zauberer auf der Bühne.

"Die Zauberei ist für mich eine Unterhaltungskunst und nichts Schwarzmagisches. Ich habe schnell kapiert, dass die Tricks gar nicht das Wichtige sind, sondern die Verpackung, und ich habe als Kind schon angefangen, Witze zu sammeln und mich für Humor schon sehr früh interessiert. So bin ich durch das Zaubern auf die Bühne gekommen und Kabarettist geworden."

"Wir haben alles dem Diktat der Ökonomie unterworfen"

In seinem Buch "Wunder wirken Wunder" knüpft Deutschlands bekanntester Arzt an die frühe Zauberleidenschaft an und behauptet, Magie und Medizin können sich ergänzen: "Wir sollten mehr auf die Kraft des Rituals vertrauen – warum sonst wirkt ein Placebo?"

"Warum heißt ein Krankenhaus Hospital? Weil es von hospitality, Gastfreundschaft kommt. In welchem deutschen Krankenhaus hat man heute, wenn man durch die Tür kommt, das Gefühl: oh ein Ort der Nächstenliebe und Gastfreundschaft? Wir haben alles dem Diktat der Ökonomie unterworfen, und das finde ich ein Fehlentwicklung. Die Menschen spüren das. Keiner sieht mehr den Patienten von A bis Z und nimmt die seelischen Bedürfnisse wahr. Zuwendung ist ein Medikament, das ist in dem Fallpauschalensystem in den Krankenhäusern überhaupt nicht mitgedacht. Das wurmt mich, und da wundert mich, warum der Aufschrei der Ärzteschaft nicht größer ist."

Ob Buch, Kabarettprogramm oder TV-Show – die spezielle Wissensvermittlung des Mediziners Eckart von Hirschhausen hat seit Jahren Konjunktur. Er plädiert außerdem vehement für mehr Verteidigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks - ein Gut, das es zu bewahren gelte.

"... dann ist die Demokratie wirklich in Gefahr"

"Wir brauchen in der offenen Gesellschaft eine unabhängige Berichterstattung, die zwei wichtige Kriterien hat, nämlich wichtig und unwichtig unterscheiden und wahr und gelogen. Und wie wir an der Wahl in Amerika gesehen haben, ist die Katastrophe ziemlich nahe. Nämlich wenn Menschen sich auf Facebook informieren und glauben, sie wissen Bescheid, dann ist die Demokratie wirklich in Gefahr. Und wenn ich lese, dass die AfD als erstes den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen will, dann finde ich, müssten wir alle, die wir in den Medien arbeiten, viel klarer darstellen, was es für einen Wert darstellt. Bei aller berechtigten Kritik an ARD, ZDF, Deutschlandradio kann man immer noch sagen: Wir haben eines der besten Mediensysteme der Welt. Wenn wir keine unabhängigen Journalisten mehr haben, fehlt eine korrigierende Kraft in dieser Demokratie."

Lachen und gute Gedanken halten uns gesund, propagiert Eckart von Hirschhausen auf allen Kanälen, und das Publikum liebt ihn für diese Botschaft.

"Ich würde, so lange ich kann und so lange es Menschen gibt, die das sehen wollen, immer auf die Bühne gehen. Das ist mein Ursprung, das ist meine intensivste Form von Begegnung mit den Zuschauern. Dafür würde ich viele andere Dinge sein lassen. Das ist mein Lebenselixier und da sagen auch viele, das ist der Moment, wo sie mich am intensivsten und authentischsten erleben."