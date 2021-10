Kulturnachrichten

Freitag, 15. Oktober 2021

Juwelendiebstahl Grünes Gewölbe: Ein Haftbefehl aufgehoben Im Verfahren wegen des Juwelendiebstahls aus dem Dresdner Grünen Gewölbe hat das Landgericht Dresden den Haftbefehl gegen einen der sechs Tatverdächtigen aufgehoben. Anders als Amtsgericht und Staatsanwaltschaft sieht es derzeit keinen dringenden Tatverdacht gegen den 23-Jährigen aus Berlin. Frei komme der junge Mann deshalb nicht, sagte ein Sprecher. Er verbüße derzeit eine Jugendstrafe wegen seiner Tatbeteiligung am Goldmünzen-Diebstahl aus dem Berliner Bode-Museum. Auch im Zusammenhang mit dem Coup in Dresden bleibe er tatverdächtig. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob sie Beschwerde gegen den Beschluss einlegt.

Banksys Schredder-Werk erneut versteigert Gut drei Jahre nach seiner teilweisen Zerstörung ist das halb geschredderte Banksy-Werk "Love is in the Bin" für 16 Millionen Pfund (18,89 Millionen Euro) plus Gebühren versteigert worden. Damit erzielte das Bild am Donnerstagabend bei Sotheby's in London deutlich mehr als den geschätzten Preis von bis zu sechs Millionen Pfund. Der neue Eigentümer des Werks wurde zunächst nicht bekanntgegeben. Eine europäische Sammlerin hatte das Bild im Oktober 2018 für rund 1,1 Millionen Pfund ersteigert. Direkt im Anschluss schnitt ein versteckter Schredder den unteren Teil des Bildes in Streifen. Banksy, dessen Identität unbekannt ist, bezeichnete die überraschende Aktion als eine Kritik am Kunstmarkt.

Niederländer Geert Mak erhält Aachener Karlsmedaille Dem niederländischen Historiker Geert Mak wird heute in Aachen die Karlsmedaille für europäische Medien verliehen. Der 74 Jahre alte Publizist wird im Krönungssaal des Aachener Rathauses für seine langjährige Arbeit über Europa ausgezeichnet. Er sei ein Mahner und "Wettermann" für die europäische Sache, heißt es in der Begründung der Zuerkennung. Die Laudatio hält der Vorsitzende der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung und ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz. Der nicht dotierte Medienpreis wird seit dem Jahr 2000 im Umfeld der Karlspreis-Feierlichkeiten verliehen.

Angela Merkel mit spanischem Karlspreis ausgezeichnet Bundeskanzlerin Merkel ist in Spanien für ihr langjähriges europäisches Engagement mit dem renommierten Europapreis Karl V. - dem sogenannten spanischen Karlspreis ausgzeichnet worden. Überreicht wurde er von König Felipe. In der Begründung der Jury hieß es, die Bundeskanzlerin sei stets eine "unerschütterliche Verfechterin des europäischen Integrationsprozesses und der wichtigen strategischen Rolle Europas auf der internationalen Bühne" gewesen. Die Zeremonie fand im Kloster Yuste in der Region Extremadura statt. In ihrer Dankesrede appellierte Merkel an den gemeinsamen Einsatz für die europäischen Werte, warb für "aufrichtigen Dialog", Kompromissfähigkeit und einen "langen Atem". Europa sei nur so stark wie es einig sei und Frieden und Freiheit seien alles andere als selbstverständlich. Sie müssten geschützt und verteidigt werden. Der Prozess der europäischen Einigung sei niemals abgeschlossen, sondern eine "stetige Fortentwicklung", betonte sie. Für die Zukunft müsse Europa aber auch vorausschauender werten und seine Koordination verbessern.