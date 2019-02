Kulturnachrichten

Samstag, 23. Februar 2019

Jussie Smollett aus "Empire"-Folgen gestrichen Der Schauspieler soll brutalen Überfall inszeniert haben US-Schauspieler Jussie Smollett, der laut Polizei einen gegen ihn gerichteten rassistischen und homophoben Angriff erfand, soll in der Dramaserie "Empire" vorerst nicht mehr zu sehen sein. In den verbleibenden zwei Folgen der aktuell fünften Staffel werde Smolletts Figur Jamal nicht auftauchen, teilten die Produzenten am Freitag mit. Man vertraue nun auf das rechtliche Verfahren, hieß es im Unterhaltungsportal "Variety". Der 36-Jährige war am Donnerstag wegen mutmaßlicher Falschaussagen gegenüber der Polizei festgenommen worden. Laut Ermittlern bezahlte der Schauspieler zwei Männer, um die rassistische und homophobe Attacke gegen ihn zu simulieren. Der Polizei zufolge wollte der schwule und afroamerikanische Schauspieler damit seine Karriere vorantreiben. Smollett kam gegen eine Kaution von 100 000 Dollar (etwa 88 000 Euro) vorerst frei.

R. Kelly des sexuellen Missbrauchs beschuldigt Mindestens drei der Betroffenen seien zwischen 13 und 17 Jahre alt gewesen Der Sänger R. Kelly muss sich wegen Vorwürfen des schweren sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen vor einem Gericht verantworten. Dem Musiker werde zur Last gelegt, sich an vier Opfern vergangen zu haben, teilte Kim Foxx, Staatsanwältin von Cook County im US-Staat Illinois, am Freitag mit. Mindestens drei der Betroffenen seien zwischen 13 und 17 Jahre alt gewesen. Die mutmaßlichen Übergriffe reichten bis ins Jahr 1998 zurück und seien über mehr als ein Jahrzehnt hinweg erfolgt. R. Kelly soll am Samstag vor Gericht erscheinen. Seit Jahrzehnten gibt es Vorwürfe gegen den Sänger, wonach er minderjährige Mädchen und Frauen missbraucht und einige als Sklaven gehalten haben soll. Über seinen Anwalt ließ er dies zurückweisen.

Eurovision: Das Duo S!sters fährt nach Tel Aviv Das ESC-Finale findet am 18. Mai in Tel Aviv statt Das Duo S!sters hat den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen. Die beiden Sängerinnen Carlotta (19) aus Hannover und Laurita (26) aus Wiesbaden setzten sich am Freitagabend in Berlin in der TV-Sendung "Unser Lied für Israel" mit dem Song "Sister" gegen sechs Konkurrenten durch. Sie treten damit für Deutschland im ESC-Finale am 18. Mai in Tel Aviv an.

Im vergangenen Jahr holte Michael Schulte beim ESC in Portugal den vierten Platz für Deutschland, Siegerin wurde die israelische Sängerin Netta.

César-Filmpreis für "Shoplifters" Der Ehren-César wurde Robert Redford überreicht Der Cannes-Gewinner "Shoplifters" von Kore-Eda Hirokazu hat am Freitagabend in Paris den César als bester fremdsprachiger Film gewonnen. Das Drama handelt von einer kleinkriminellen Familie, die ein obdachloses Mädchen aufnimmt. Der Film des 56-Jährigen geht am Sonntag ins Oscar-Rennen um den besten fremdsprachigen Film. Der Ehren-César wurde dieses Jahr dem amerikanischen Schauspieler und Filmregisseur Robert Redford überreicht. Der César ist Frankreichs nationaler Filmpreis, benannt nach dem Bildhauer César Baldaccini. Der Preis wird seit 1976 verliehen.