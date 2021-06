Kulturnachrichten

Montag, 14. Juni 2021

Jury gibt "Kinderspiel des Jahres 2021" bekannt Die kindgerechte Adaption des beliebten Erwachsenenspiels "Kingdomino", eine kreative Geschichtenreise durch die Fabelwelt oder die Detektivjagd nach einem Gauner in London: Am Montag gibt der Verein "Spiel des Jahres" online das "Kinderspiel des Jahres 2021" bekannt. Nominiert für den Kritikerpreis sind "Dragomino" (Bruno Cathala, Marie & Wilfried Fort/Pegasus Spiele), "Fabelwelten" (Marie & Wilfried Fort/Lifestyle Boardgames) und "Mia London" (Antoine Bauza und Corentin Lebrat/Scorpion Masqué). Diese drei im vergangenen Jahr erschienenen Brettspiele für Kinder im Alter von drei bis acht Jahren haben die Jury aus Fachjournalisten am meisten überzeugt. Sie alle hatten Jurykoordinator Christoph Schlewinski zufolge gut durchdachte und ungewöhnliche Ansätze. Insgesamt wurden rund 100 Neuheiten von Familien, Kindern und Experten gespielt und begutachtet. Normalerweise werden die drei Spiele vor der Bekanntgabe von Schulklassen in Hamburg vorgestellt. Coronabedingt fällt das auch in diesem Jahr aus, und der Sieger wird stattdessen im Livestream bekannt gegeben.

Berlinale-Preise unter freiem Himmel verliehen Auf der Berliner Museumsinsel sind am Abend die Preise der diesjährigen 71. Berlinale verliehen worden. Der Goldene Bär ging an den Film "Bad Luck Banging or Loony Porn" des rumänischen Filmemachers Radu Jude. Mit Silbernen Bären zeichnete die Jury "Guzen to sozo" der japanischen Regisseurin Ryusuke Hamaguchi und die Langzeitdokumentation "Herr Bachmann und seine Klasse" von Maria Speth aus. Die Gewinner der Bären waren schon im März verkündet worden, als das Filmfestival rein digital für das Fachpublikum stattfand. Die Verleihung der Preise erfolgte nun im Rahmen des Berlinale Summer Specials. Noch bis zum 20. Juni werden die 126 Berlinale-Filme an 16 in der Hauptstadt verteilten Freiluftspielstätten gezeigt. Der Berlinale-Publikumspreis "Wettbewerb 2021" wird zum Abschluss des Festivals am 20. Juni verliehen.