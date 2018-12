Das Festival des Neuen Lateinamerikanischen Films Havanna ist für Filmfans in Kuba ein Pflichttermin. In diesem Jahr begeht Kuba den 60. Jahrestag seiner Revolution. Passend dazu war auch das Festival diesmal ein sehr politisches, meint Kritiker Wolfgang Martin Hamdorf. Mehr

Caravaggios neuartiger Rea­lismus und sein mysteriöses Licht waren prägend für viele Maler. Eine einzigartige Ausstellung zeigt rund 70 der wichtigsten Werke der bedeutendsten "Caravaggisten", zuerst in Utrecht und 2019 in den Münchner Pinakotheken. Mehr

Vor einem Jahr wurde der Verein "Pro Quote Bühne" gegründet, um an den Geschlechterverhältnissen an Theatern zu rütteln. Auf die Zahlen habe dies zwar kaum Auswirkungen gehabt, dafür sei aber Bewusstsein für das Thema geschaffen worden, so unser Kritiker.Mehr