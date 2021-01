Kulturnachrichten

Sonntag, 17. Januar 2021

Julius Drake: Brexit-Visaregeln sind ein Albtraum Der renommierte britische Pianist Julius Drake hat die neuen Brexit-Visaregeln für Kunstschaffende als Albtraumszenario kritisiert. "Wenn man nicht reisen kann, stirbt die internationale Karriere", sagte Drake der Nachrichtenagentur dpa. Niemand könne seinen Lebensunterhalt nur in Großbritannien verdienen. Es gebe zu wenige Auftrittsmöglichkeiten. Und auch der britischen Kulturlandschaft drohe ein Einbruch. Er könne sich keine Welt vorstellen, in der in Großbritannien nur britische Künstler zu sehen seien, sagte der 61-Jährige. Wenn sich Briten länger in der EU aufhalten und dort arbeiten wollen, sind gemäß dem neuen Handelsabkommen spezielle Erlaubnisse notwendig. Derzeit gibt es wegen Corona allerdings gar keine Auftrittsmöglichkeiten.

Whatsapp verschiebt Datenschutz-Änderungen Nach Protesten hat der Messenger-Dienst Whatsapp seine Datenschutz-Änderungen verschoben. Nutzer außerhalb der Europäischen Union hätten nun bis zum 15. Mai Zeit, den neuen Regelungen zuzustimmen, teilte das Unternehmen mit. Für die EU und Großbritannien gelten andere Richtlinien, ohne eine Datenweitergabe etwa zu Werbezwecken. Es seien falsche Informationen verbreitet worden, die man nun ausräumen wolle. Laut WhatsApp geht es um die Verbesserung von Unternehmenskonten, nicht aber um eine erweiterte Datenweiterleitung an Facebook. An der sogenannten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, mit der Chat-Inhalte nur für die teilnehmenden Nutzer sichtbar sind, werde nicht gerüttelt. Nach bisheriger Planung hätten Nutzerinnen und Nutzer außerhalb Europas den Bedingungen bis zum 8. Februar zustimmen müssen, um nicht von der App ausgeschlossen zu werden.

Marcel Beyer erhält den Peter Huchel-Preis 2021 Marcel Beyer erhält den Peter Huchel-Preis 2021. Der Lyrik-Preis wird alljährlich vom Südwestrundfunk und dem Land Baden-Württemberg für eine herausragende Neuerscheinung in der deutschsprachigen Lyrik vergeben. Marcel Beyer bekommt die renommierte Auszeichnung für seinen Gedichtband „Dämonen-Räumdienst“, der im Suhrkamp Verlag erschienen ist. Die Gedichte folgen einem strengen formalen Muster: Fast alle bestehen aus zehn Strophen à vier Zeilen. Beyers Gedichte seien "Abenteuerexpeditionen in vertrautes Gelände, das plötzlich fremd und unheimlich erscheint", heißt es in der Begründung der Fachjury. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Er wird voraussichtlich am 23 Mai verliehen.