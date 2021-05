Kulturnachrichten

Donnerstag, 6. Mai 2021

Julie Andrews wird für ihr Lebenswerk geehrt Oscar-Preisträgerin Julie Andrews wird für ihr Lebenswerk als Schauspielerin und Sängerin geehrt. Am 11. November soll die gebürtige Britin den Ehrenpreis des renommierten American Film Institute (AFI) erhalten. Die Gala wird im Dolby Theatre in Hollywood gefeiert, wo Andrews 1965 einen Oscar als beste Hauptdarstellerin im Disney-Musical "Mary Poppins" erhielt. Die 85-Jährige Andrews ist die 48. Empfängerin des seit 1973 verliehenen AFI Life Achievement Award. Zu früheren AFI-Preisträgern gehören Stars wie Jane Fonda, Meryl Streep, Morgan Freeman, Clint Eastwood, George Clooney und Denzel Washington.

Menschenrechts-Pressepreis für Hongkonger Journalistin Die Hongkonger Journalistin Bao Choy ist für ihre Arbeit mit einem Menschenrechts-Pressepreis ausgezeichnet worden. Choy und fünf Kollegen gewannen am Donnerstag den chinesischsprachigen Dokumentarfilmpreis bei den Human Rights Press Awards für ihren Film "Who Owns the Truth?". Dieser handelt von einem Angriff mehrerer mit Knüppeln und Stöcken bewaffneter Männer auf eine Gruppe von Demokratieaktivisten im Jahr 2019. Die Juroren lobten die Dokumentation dafür, dass sie "den kleinsten Hinweisen nachgeht und die Mächtigen ohne Angst und Gefälligkeit befragt" und bezeichneten sie als "einen Klassiker der investigativen Berichterstattung". Bao Choy, die für den Sender RTHK arbeitete, war vergangenen Monat wegen ihrer Recherche zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die Human Rights Press Awards zeichnen die Menschenrechtsberichterstattung in ganz Asien aus und werden seit 25 Jahren verliehen.

Britische Post würdigt Paul McCartney Die britische Post gibt Ende Mai zwölf Sonderbriefmarken zu Ehren von Ex-Beatle Paul McCartney heraus. Darauf sind mehrere Nummer-Eins-Alben abgebildet, die McCartney als Solokünstler veröffentlicht hat. Darunter ist auch sein jüngstes Werk "McCartney III", das der 78-Jährige während des Corona-Lockdowns aufgenommen hat. "Diese spezielle Briefmarkenausgabe ist eine angemessene Hommage an eine der beliebtesten und angesehensten Musikikonen Großbritanniens", sagte Post-Manager David Gold. McCartney ist der dritte Musiker, den die Royal Mail mit einem Briefmarkenset würdigt. Bisher wurde diese Ehre nur David Bowie und Elton John zuteil.

Wiederherstellung der Sklaverei durch Napoleon Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat die Wiederherstellung der Sklaverei unter Napoleon Bonaparte mit deutlichen Worten als "Verrat am Geist der Aufklärung" verurteilt. Frankreich habe diesen Fehler erst im Jahr 1848 mit der endgültigen Abschaffung der Sklaverei repariert, sagte Macron am Mittwoch in Paris bei einer Gedenkfeier zum 200. Todestag des einstigen Kaisers der Franzosen. Napoleon starb am 5. Mai 1821 auf der Atlantikinsel Sankt Helena in der Verbannung. Bis heute spaltet das Wirken des gebürtigen Korsen die öffentliche Meinung. Die einen sehen ihn als Reformer und Gründer wichtiger Institutionen wie der Notenbank Banque de France. Andere werfen Napoleon Bonaparte eine autoritäre Herrschaft und die Wiederherstellung der Sklaverei in den Kolonien im Jahr 1802 vor.

Bruce Springsteen erhält Woody-Guthrie-Preis Der US-Musiker Bruce Springsteen (71) wird in diesem Jahr mit dem Woody-Guthrie-Preis ausgezeichnet. Springsteen verbinde sich über seine Songs seit Jahrzehnten mit "Menschen, die durch harte Zeiten gehen, und die guten Zeiten feiern", hieß es zur Begründung vom Woody Guthrie Center. Springsteens Musik sei ein "Soundtrack der Widerstandskraft, Stärke, des Herzens und der Freude". Bruce Springsteen sagte über die Auszeichnung, dass er sich geehrt fühle. Guthrie sei einer seiner wichtigsten Einflüsse und Inspirationen. Der Preis soll dem Musiker am 13. Mai online übergeben werden. Die Auszeichnung wird im Andenken an den US-Folkmusiker Guthrie (1912-1967) verliehen. Im vergangenen Jahr hatte ihn die US-Sängerin Joan Baez bekommen.

Rechtsstreit mit Gorki-Theater endet mit Vergleich Mit einem Vergleich endete heute der Rechtsstreit vor dem Berliner Bühnenschiedsgericht zwischen dem Berliner Maxim-Gorki-Theater und einer Dramaturgin . Das berichtet die Onlineseite nachtkritik.de. Die Dramaturgin hatte wegen "Maßregelung und Diskriminierung" geklagt. Die Nichtverlängerung ihres befristeten Vertrags hätte im Zusammenhang mit einem Beschwerdebrief mehrerer Beschäftigter gegen die Intendantin wegen Machtmissbrauch und Mobbing gestanden; zudem würde sie in ihrer Elternzeit als Frau diskriminiert, so ihr Vorwurf. Der am Mittwoch zustande gekommen Vergleich sieht vor, dass die Klägerin eine Abfindung von 15.000 Euro erhält.

Robert-Jacobsen-Preis für Künstlerduo Das in Berlin lebende Künstlerduo Elmgreen & Dragset erhält in diesem Jahr den Robert-Jacobsen-Preis der Würth-Stiftung. Das Duo erhalte die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung für sein Werk und dessen hohe "gesellschaftliche Relevanz", hieß es in einer Mitteilung. Die Arbeiten von Michael Elmgreen, geboren 1961 in Kopenhagen, und Ingar Dragset, geboren 1969 in Trondheim, seien weniger von einer marktgängigen Handschrift geprägt als von einer menschlichen Haltung. Der Preis wird seit 1993 im Andenken an den dänischen Bildhauer Robert Jacobsen (1912-1993) vergeben. Frühere Preisträger waren unter anderem Eva Rothschild, Yngve Holen, Alicja Kwade und Jeppe Hein.