Juliane Diller überlebt einen Flugzeugabsturz Als ich vom Himmel fiel

Moderation: Caro Korneli

Allein im Wald - Juliane Diller überlebte elf Tage allein im Dschungel. (Unsplash / David Kovalenko)

Juliane Diller überlebt mit 17 als einzige einen Flugzeugabsturz und elf Tage allein im Regenwald. Außerdem: Wenn der Herbst hart wird, sollten wir einen virtuellen Koffer voll guter Gefühle packen. Und Christin Nicols entscheidet sich, eine glückliche Musikerin zu sein.

Juliane Diller verbrachte in ihrer Jugend viel Zeit im peruanischen Regenwald und lebte dort sogar. Ihre Eltern waren Biologen und forschten über Vögel und bauten ein Schutzgebiet auf. Ihre Schulzeit verbrachte sie aber auf der Deutschen Schule in Lima. Dort, kurz vor Weihnachten, wollte sie unbedingt zum Abschlussball ihres Jahrgangs. Also buchte ihre Mutter einen Flug mit einer Airline, die sowieso schon einen schlechten Ruf hatte. Eine schicksalsvolle Entscheidung.

Davon, einen Flugzeugabsturz zu erleben, und die unglaubliche Überlebens-Geschichte eines 17-jährigen Mädchens im Dschungel erzählt Marius Elfering.

Die Lieblingsgästin ist die wirklich allerbeste Freundin von Moderatorin Karo Korneli, die über sie sagt: "Du kannst nicht tiefer fallen als in Christin Nicols Hände." Sie sprechen über eine nicht immer ganz einfache Freundschaft und darüber, wie sich die Schauspielerin und Sängerin dazu entschieden hat, eine glückliche Musikerin zu sein.

Und Coach Tilman Bemm empfiehlt für einen harten Herbst und Winter, egal ob wegen Corona oder grauer Tage, einen virtuellen Koffer voller guter Gefühle zu packen.