Kulturnachrichten

Samstag, 4. April 2020

Jugendliche lesen weniger Bücher Nur 34 Prozent der Jugendlichen in Deutschland haben einer Studie zufolge im vergangenen Jahr in ihrer Freizeit regelmäßig zum Buch gegriffen. 2018 waren es noch 39 Prozent. Das geht aus der sogenannten JIM Studie 2019 hervor, wie das Börsenblatt berichtete. Etwa ein Fünftel aller Befragten gab demnach an, nie in der Freizeit in gedruckten Büchern zu lesen. Ein Grund für diesen Rückgang könne daran liegen, dass sich das Medienrepertoire der Jugendlichen stetig erweitere. Aktuell hätten etwa drei von vier Familien ein Abonnement für einen Video-Streaming-Dienst, so die Studie. Auch Musik-Streaming-Dienste seien in zwei von drei Familien vorhanden. Digitale Sprachassistenten wie Alexa hätten 16 Prozent der Haushalte.

Der Sänger Bill Withers ist tot Nach Herzkomplikationen ist der Sänger des Hits "Lean on Me", Bill Withers, im Alter von 81 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie in Los Angeles mit. Zu den gefühlvollen Songs, die er in den 1970er Jahren verfasste und zeitlose Welthits wurden, gehören auch "Ain't No Sunshine" und "Lovely Day". Withers erstes Album wurde 1971 veröffentlicht, danach folgten weitere Hits. Mitte der 1980er Jahre zog er sich aus dem Musikgeschäft zurück.

Kunstsammlungen spenden Schutzkleidung Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden spenden Schutzausrüstung ihrer Restauratoren an ein Klinikum. Wie eine Sprecherin mitteilte, werden 6200 Einmal-Handschuhe, mehr als 130 Schutzanzüge sowie rund 150 Atemschutzmasken abgegeben. Das Material geht an das Klinikum Oberlausitzer Bergland. Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden hatten ihre Museen aufgerufen, angesichts des Mangels an Schutzausrüstung im Gesundheitswesen nach solchen Utensilien zu suchen, mit denen sich Restauratoren bei ihrer Arbeit schützen. Dabei handele es sich nicht um Überbestände, sondern eine Abgabe "für den höheren Zweck", sagte die Sprecherin.

Regisseur Ostermeier sorgt sich um Stadtkultur Thomas Ostermeier, künstlerischer Leiter der Berliner Schaubühne, sorgt sich um die Zukunft von Kultureinrichtungen nach dem Ende der Corona-Pandemie. So wie in italienischen Krankenhäusern offenbar entschieden werden müsse, wer lebensnotwendige Behandlungen erhalte, werde vielleicht später gefragt, "welche Firmen und Institutionen man braucht und auf welche man verzichten kann", sagte der Regisseur in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Ob die Politik dann alle Kultureinrichtungen retten wolle, bleibe abzuwarten. Auch für den Sozialbereich, die Kitas, verschiedene Initiativen und Hilfsangebote dürften künftige Sparhaushalte Folgen haben, gibt Ostermeier zu bedenken. Dies könnte eine Verarmung der gesamten Stadtkultur bedeuten. Die Krise löse jetzt viel Empathie und Solidarität aus, "aber ich fürchte, je länger sie dauert, desto deutlicher wird sie zur sozialen Polarisierung beitragen".