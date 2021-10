Kulturnachrichten

Mittwoch, 27. Oktober 2021

Jürgen Habermas mit "Tutzinger Löwen" geehrt Der Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas ist mit dem "Tutzinger Löwen" der Evangelischen Akademie Tutzing geehrt worden. Mit dem Preis würdige man Habermas' "Eintreten für die Gleichheit aller und die Freiheit jedes Einzelnen sowie für die Demokratie", teilte die Akademie mit. Durch seine politischen Interventionen unter der Leitfrage, was die Menschen tun sollten, um gut und gerecht miteinander leben zu können, präge er den öffentlichen Diskurs in Deutschland bis heute. Die undotierte Auszeichnung umfasst eine Urkunde und eine Bronzeplastik. Obwohl er eigentlich seit vielen Jahren keine Preise mehr annehme, nehme er diesen doch gerne an, sagte Habermas in seinem Dankeswort. Der 92-Jährige nimmt an einer Tagung über sein Werk in der Akademie am Starnberger See teil.

Bis vor 30.000 Jahren lebten Flusspferde am Oberrhein Flusspferde waren in Deutschland viel länger heimisch als bislang angenommen.

Wissenschaftler hätten nachgewiesen, dass die Tiere noch vor rund 30.000 Jahren am Rhein lebten, teilten die Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim mit. An den Untersuchungen seien Wissenschaftler der Museen, des Curt-Engelhorn-Zentrums Archäometrie und der Universität Potsdam beteiligt gewesen. Die Knochenfunde von rund 30 Tieren seien zwischen 48.000 und 30.000 Jahre alt. Sie lebten im Oberrheingebiet, also zwischen dem heutigen Basel und Frankfurt am Main. Die wäremeliebenden Flusspferde seien in der Lage gewesen, sich auch der damaligen Kaltzeit anzupassen, sagte Projektleiter Rosendahl der deutschen Presseagentur.

Erste Frau aus Arabischen Emiraten bei "Miss Universe" Beim Schönheitswettbewerb "Miss Universe 2021" wird erstmals eine Kandidatin aus den Vereinigten Arabischen Emiraten teilnehmen. Die Kür werde am 13. Dezember aus der israelischen Küstenstadt Eilat übertragen, teilten die Organisatoren und das israelische Tourismusministerium mit. Außerdem werde erstmals seit mehr als vier Jahrzehnten wieder eine Kandidatin aus Marokko dabei sein. Bei der 70. Miss-Wahl werde auch die israelische Sängerin Noa Kirel auftreten. Die "Miss Universe 2020" war wegen der Corona-Pandemie erst im Mai in Florida gekrönt worden. Den Titel gewann die damals 26-jährige Andrea Meza aus Mexiko.

Papst warnt vor neuem Fundamentalismus in der Kirche Papst Franziskus hat vor einem neuen Fundamentalismus in der katholischen Kirche gewarnt. Anstatt sich auf Rituale und Vorschriften zu konzetrieren solle man den "Gott der Liebe vollumfänglich annehmen", erklärte der Pontifex. Das Evangelium Jesu sei für alle bestimmt - und nicht für einige wenige Privilegierte, so Franziskus. Diese kleine Gruppe, die nach alten Sicherheiten und Gewissheiten suche, entferne sich vom Heiligen Geist. Sie lasse nicht zu, dass die Freiheit des Geistes in sie einkehre, sagte der Papst.

Kulturrat kritisiert Corona-Protest-Videos Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Olaf Zimmermann, kritisiert die Aussagen einzelner Künstler zur Corona-Pandemie. "Wir brauchen Künstlerinnen und Künstler jetzt wohl mehr, als je zuvor. Aber deswegen ist es auch wichtig, dass sie ihren Job machen - und nicht den der Virologen oder anderer Gesundheitsexperten", sagte Zimmermann der "Augsburger Allgemeinen". Er selbst "hätte eine Impfpflicht nicht für eine ungebührliche Einschränkung gehalten". Wenn Schauspieler auftreten und finden, es sei das Ende der Freiheit, wenn jemand auch nur zu einer Impfung angefragt wird, dann sei er dezidiert anderer Meinung. Jede Künstlerin und jeder Künstler dürfe natürlich frei seine Ansichten äußern. "Ich glaube aber, dass sie dabei eine ganz besondere Verantwortung tragen müssen, weil sie eine große öffentliche Wirkung haben", fügte der Kulturrats-Geschäftsführer hinzu.

Lesung über Chinas Präsidenten findet doch statt An der Universität Duisburg-Essen soll eine für heute Abend geplante Lesung einer Biographie des chinesischen Staatschefs Xi Jinping nun doch stattfinden - allerdings organisiert vom Ostasieninstitut der Hochschule. Die ursprünglich am Konfuzius-Institut geplante Veranstaltung war abgesagt worden - offenbar auf Druck aus China. "Unsere Kooperations-Uni in Wuhan hat uns freundlich dargelegt, dass sie es nicht gut fänden, wenn wir die Veranstaltung durchführen", hatte einer der drei Direktoren des Duisburger Konfuzius-Instituts, Markus Taube, gesagt. Das hatte für viel Kritik gesorgt. Konfuzius-Institute basieren auf Kooperationen chinesischer und deutscher Universitäten und sind dem chinesischen Bildungsministerium unterstellt. Autoren des Buches über Xi Jinping sind der "Welt"-Herausgeber Stefan Aust und der Journalist Adrian Geiges.

Deniz Yücel Präsident des PEN-Zentrums Deutschland Der Journalist und Schriftsteller Deniz Yücel ist der neue Präsident des PEN-Zentrums Deutschland. Der Publizist wurde bei der Mitgliederversammlung in der Frankfurter Paulskirche gewählt. Yücel war Redakteur der «taz», ehe er für die «Welt» als Korrespondent nach Istanbul ging. Wegen angeblicher Unterstützung einer terroristischen Vereinigung war er ein Jahr in der Türkei inhaftiert. Die bisherige Präsidentin der Schriftstellervereinigung Regula Venske trat nicht mehr an. PEN steht für Poets, Essayists, Novelists. Das PEN-Zentrum Deutschland mit Sitz in Darmstadt tritt ein für die Freiheit des Wortes. Es ist Mitglied des PEN International, in dem über 150 Schriftstellerorganisationen aus mehr als 100 Nationen vereinigt sind.

Streit um Rubens-Gemälde geht weiter Der Streit zwischen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg und einem russischen Kunsthändler um ein Rubens-Gemälde dauert an. Auch das Landgericht Potsdam fällte heute kein Urteil. Der Vorsitzende Richter empfahl, dass sich Stiftung und Händler einigen sollen. «Beide Parteien teilen das Interesse, das Bild zu erhalten und es der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen», sagte der Richter. Der Streit um das Gemälde «Tarquinius und Lucretia» von Peter-Paul Rubens zieht sich seit knapp 20 Jahren hin. Nach Darstellung der Stiftung gelangte das Bild nach dem Zweiten Weltkrieg durch Plünderungen nach Russland und habe damit nicht rechtmäßig durch den russischen Mäzen erworben werden können. Der Wert des Bildes beläuft sich laut Gericht auf rund 72 Millionen Euro.

Fernsehschauspieler Arved Birnbaum ist tot Der Fernsehschauspieler Arved Birnbaum ist tot. Er sei am Sonntag mit 59 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit in Köln gestorben, sagte seine Frau der Deutschen Presse-Agentur. Der gebürtige Lausitzer wurde gern in zwielichtigen Rollen besetzt. Im August dieses Jahres war er noch in der ZDF-Serie «Ein Fall für zwei» als dubioser Tierhändler zu sehen. Im Kölner «Tatort» war er hingegen Polizist und spielte in mehreren Folgen den Hauptmeister Heinz Obst. Birnbaum wirkte 2010 auch bei Dominik Grafs Mehrteiler «Im Angesicht des Verbrechens» mit.