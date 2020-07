Jüngster Generalmusikdirektor dirigiert in Wuppertal

Samstag, 4. Juli 2020

Patrick Hahn wird neuer Generalmusikdirektor der Wuppertaler Bühnen. Der erst 24-jährige Österreicher soll zur Spielzeit 2021/22 die Leitung des 90-köpfigen Sinfonieorchesters übernehmen, teilten die Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH mit. Hahn werde damit jüngster Generalmusikdirektor in Deutschland. Er studierte Klavier und Dirigieren an der Kunstuniversität seiner Heimatstadt Graz. Als Dirigent arbeitete er unter anderem mit dem Gürzenich-Orchester Köln, den Düsseldorfer Symphonikern, der Dresdner Philharmonie, den Wiener Symphonikern, der Bayerischen Staatsoper München und der Staatsoper Hamburg zusammen.

Ein vor rund 35 Jahren gestohlener, wertvoller Kopf einer antiken römischen Kaiserstatue ist bei einem Auktionshaus in New York aufgetaucht. Das berichteten italienische Ermittler und das Kulturministerium in Rom am Freitag. Der Kopf der Statue von Kaiser Septimius Severus sei 1985 bei einem bewaffneten Überfall auf das Amphitheater in Santa Maria Capua Vetere bei Caserta im Kampanien gestohlen worden. Septimius Severus hatte von 193 nach Christus etwa zwei Jahrzehnte regiert. Das Kunstwerk sei bei dem Auktionshaus mit einem Wert von rund 400.000 bis 600.000 US-Dollar geschätzt und zur Versteigerung angeboten worden, hieß es. Italiens Spezialfahnder zum Schutz des kulturellen Erbes hätten den Kopf dort entdeckt. Nach der Vorlage von Beweisen für seine Herkunft hätten US-Stellen das Werk beschlagnahmt.