Kulturnachrichten

Dienstag, 18. August 2020

Jüdisches Museum eröffnet neue Dauerausstellung Nach rund zweieinhalb Jahren Umbau eröffnet im Jüdischen Museum Berlin am kommenden Sonntag eine neue Dauerausstellung. Museumsdirektorin Hetty Berg erklärte, die kommende Ausstellung "Jüdische Geschichte und Gegenwart in Deutschland" reagiere nicht nur auf veränderte Sehgewohnheiten, sondern auch auf Erwartungen der Besucher sowie einen neuen Forschungsstand. Es gebe viel mehr Original-Exponate aus der Sammlung. Außerdem sei die Ausstellung nicht mehr so überladen wie bisher. Von den mehr als 1.000 präsentierten Objekten stammten rund 70 Prozent aus dem eigenen Bestand. Die bisherige Schau hatte von der Eröffnung des Museums 2001 bis 2017 mehr als elf Millionen Besucher.

Charité-Führung kritisert eigene Corona-Empfehlungen Die Berliner Charité-Führung hat sich von einer Empfehlung zweier ihrer Institute distanziert, die volle Konzert- und Opernhäusern für verantwortbar erklärten. Der Vorstand der Klinik schrieb auf Twitter, das Papier sei nicht abgestimmt und gebe nicht die Position der Geschäftsführung wieder. Der Entwurf berücksichtige nicht die aktuelle Dynamik des Infektionsgeschehens und der damit verbundenen Risiken.

Schlöndorff erwägt Verlagerung seiner Sammlung Der Regisseur Volker Schlöndorff erwägt, seine filmische Sammlung nach Potsdam zu geben. Diese befinde sich zwar seit 30 Jahren im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt am Main, sagte der Oscar-Preisträger der "Märkischen Allgemeinen Zeitung". Es wäre jedoch "eigentlich ein logischer Schritt", sie dem Potsdamer Filmmuseum zu übergeben. Der 81-Jährige lebt seit rund 30 Jahren in Potsdam-Babelsberg und war in den 90er Jahren Geschäftsführer der Filmstudios Babelsberg.

New Yorker MoMa öffnet wieder Das Museum of Modern Art in New York wird nach mehr als fünf Monaten am Donnerstag, den 27. August, wieder geöffnet. Dabei ist der Eintritt einen Monat lang frei. Das MoMa war erst im Oktober nach viermonatigem Umbau neu eröffnet worden und musste im März wegen der Corona-Pandemie wieder schließen. Der Museumsstandort MoMA PS1 in Queens bleibt weiterhin geschlossen. Durch kostenlose Online-Kurse, virtuelle Künstlergespräche und einen Podcast hatte das MoMa versucht, den Kontakt zu Kunstliebhabern zu halten. Das vor 90 Jahren gegründete Haus verfügt über eine der bedeutendsten Sammlungen moderner und zeitgenössischer Kunst. Mit rund 2,8 Millionen Besuchern jährlich gehört es zu den meistfrequentierten Museen der Welt.

Longlist für den Deutschen Buchpreis veröffentlicht Die Longlist für den Deutschen Buchpreis ist in Frankfurt bekanntgegeben worden. Unter den Nominierten findet sich neben Thomas Hettche ("Herzfaden"), Leif Randt ("Allegro Pastell") und Robert Seethaler ("Der letzte Satz") auch erneut Frank Witzel. Er hatte für "Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969" bereits 2015 den Deutschen Buchpreis bekommen. Die Literaturexperten haben aus mehr als 200 Einsendungen die aus ihrer Sicht 20 besten Bücher des Jahres ausgewählt. Am 15. September wird die Liste auf sechs Titel - die Shortlist - verkürzt. Der Sieger wird am Vorabend der Frankfurter Buchmesse, am 12. Oktober, verkündet. Der Preis ist mit insgesamt 37 500 Euro dotiert: Der Sieger erhält 25 000 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist jeweils 2500 Euro.

30 neue Tierarten vor den Galápagos-Inseln entdeckt Ein internationales Team von Meeresforschern hat in der Tiefsee vor den Galápagos-Inseln 30 neue Tierarten entdeckt. Unter den Neuentdeckungen seien 14 Korallen, ein Seestern, elf Schwämme sowie vier bisher unbekannte Krustentiere, erklärte der Galápagos-Nationalpark. Die Forscher der Charles-Darwin-Stiftung erforschten in Zusammenarbeit mit der Stiftung für Ozeanforschung die Tiefsee um die Inselgruppe vor der Küste Ecuadors bis in Tiefen von 3400 Metern. Die Galápagos-Inseln, ein isoliert im Pazifik gelegenes Archipel, beherbergen weltweit die größte Zahl an endemischen Arten - also Arten, die nur dort vorkommen.

Tötung von Run-DMC-Mitglied nach 18 Jahren aufgeklärt Nach 18 Jahren hat die New Yorker Polizei offenbar die Tötung des Hip-Hop-DJs Jam Master Jay der Gruppe Run-DMC aufgeklärt. Zwei Männer werden den Aussagen der Behörde zufolge beschuldigt, den Musiker, der mit bürgerlichem Namen Jason Mizell hieß, im Streit um einen Drogendeal im Oktober 2002 in seinem Studio im Stadtteil Queens ermordet zu haben. Einer der beiden mutmaßlichen Täter sitzt demnach bereits wegen eines anderen Verbrechens in Haft, der andere wurde in Gewahrsam genommen. Die Tötung Jam Master Jays war über Jahre ein Rätsel geblieben und zunächst unter anderem einem "Rap-Krieg" zwischen der West- und der Ostküste der USA zugerechnet worden. Auch Morde an Rappern wie Tupac Shakur und Notorious B.I.G. wurden nie aufgeklärt. Run-DMC gelten als Wegbereiter des Hip-Hop in den Vereinigten Staaten.