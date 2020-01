Regina Jonas wurde vor 75 Jahren in Auschwitz ermordet, ist aber nicht vergessen. Die erste Rabbinerin Deutschlands und weltweit inspiriert Frauen noch immer. Ihr Name und Einfluss reichen bis in die heutigen Tage - und schaffen Empowerment. Mehr

In vielen Bundesstaaten der USA sind in den vergangenen Jahren Juden angegriffen worden. Nicht so in Mississippi. Es herrscht eine entspannte Beziehung zu den nicht-jüdischen Mitmenschen. Dennoch beobachtet man die Situation hier genau.Mehr